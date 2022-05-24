【暑期實習】香港快運推為期8周暑期實習計劃　大學生可到機場禁區及駕駛艙等參觀工作

▲ 香港快運（HK Express）推出AXIS暑期實習計劃。（資料圖片）

香港快運（HK Express）推出AXIS暑期實習計劃，參與計劃的大學生可到機場禁區、飛機維修區等參觀，又可體驗A320飛行模擬器，完成為8周的實習計劃後更有機會贏取HK Express 來回機票。計劃報名日期於5月31日截止。

HK Express的暑期實習計劃針對下學年準備升讀大學4年級、對航空業有熱誠的本地大學生，為期8周的計劃內容由7月初開始，可到公司 各個部門體驗工作，亦可 直入機場禁區、綜合營運控制中心、飛機維修區、駕駛艙等，認識航空業的各個範疇，亦有與公司高層交流的機會，並可成為學生大使。更多計劃內容及報名詳情可按此瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴