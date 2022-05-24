【雷神奇俠4】基斯咸士禾夫全裸騷肌　基斯頓比爾大反派造型首曝光

Marvel第4階段的大片《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder），將於7月6日登上大銀幕，令萬眾Marvel迷相當期待。

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，雷神（基斯咸士禾夫飾）因意志消沉變了大肥佬，就算在最後大戰亦未有回復身形。

在之前《雷神奇俠4》預告內，可見雷神積極減肥變回大隻佬。在今日（5月24日）釋出的另一條最新預告，有更多關於此片內容曝光，而且「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）亦首登場。

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「屠神者格爾」造型首次曝光

而雷神舊愛Jane Foster（妮坦莉寶雯飾），今集亦再度回歸，在片中見她手握雷神之鎚，化身成女雷神，更與雷神一起並肩作戰，兩人亦有不少互動，疑似再續未了緣。

至於在戲中演大反派的「屠神者格爾」基斯頓比爾，在今次的最新預告片中，其造型首次正式曝光，見他全身塗上白色染料，並穿上白色長袍，神情兇狠。

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雷神全裸派福利

他飾演的「屠神者格爾」是一名企圖消滅眾神的星際殺手，擁有一把能夠弒神的全黑朽刃。

從預告片中所見他將會在一個暗黑星球上，與女武神及雷神大打出手，不少網民認為其造型嚇人，令人期待他們的大戰。

另外，在片中最後由羅素高爾（Russell Crowe）飾演的宙斯亦正式登場，更一度施法令雷神全裸，相當吸睛。