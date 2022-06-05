【春風化雨】「陳師奶」曾是Ben Sir上司？　歐陽偉豪孫慧蓮由學校同事到演藝界同行

教師，向學生傳授知識、品德教化；藝人，向觀眾傳播歡樂、展示才藝。兩個身份同樣可對受眾帶來正面影響，兩道不相交的線仿似出現交接點。

歐陽偉豪（Ben Sir）、「陳師奶」孫慧蓮（阿孫）同樣在春風化雨後走進五光十色的演藝界，「角色」的轉換，又會是怎樣的體驗呢？ 曾並肩於校內作戰的Ben Sir、孫老師，一同在TOPick專訪中聚首，暢談昔日教學回憶、演藝生活。

【360秒人生課堂】歐陽偉豪跳出舒適圈轉型 Ben Sir：從大學跳去娛圈是超級犯賤

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初次「相遇」

Ben Sir在1988年入行，先後任教小學、中學、大專、大學，當中也不斷讀書進修。阿孫則確實地記著任職教師的日期：「1959年11月2日！我醉心於教育界39年，沒有感到厭倦，仍想教下去，但已屆退休年齡。」

阿孫感恩在5所學校所遇到的同事也是很好，其中一位是Ben Sir。昔日同事再次碰頭，Ben Sir憶述二人的相識：「我們在1993至1996年期間於小學共事，我們是一起開校，當時正是將軍澳在沉降之中。」

二人同屬學校的訓導組老師，Ben Sir是孫主任的下屬，談到對孫主任的第一印象，他說：「孫主任不惡，或者我們英俊貌美，她又愛鍚我們。大家合作很愉快，學生當時也沒發生大事。」

他們的交談中也顯然沒有地位差別、互相說笑，Ben Sir稱：「她就像是一位媽媽，十句尊敬說話當中也有一兩句是玩得的。」阿孫回應：「我記得當時要求他們不要稱呼我為孫主任，他們就『無大無細』地稱我為阿孫。」

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做教師爲求安定

二人說起昔日往事都談得起勁，教育旅途中滿載回憶，不過二人坦言執教鞭只為求安定。

Ben Sir直言：「當時沒有甚麼可做，教育界的風險又不算很大。而且任教師是高薪工作，又可每一年也可在暑假期間旅行。」他補充：「當時還有文憑教師與學位教師之分，薪金只是相差一、兩千元，所以我也一邊教一邊進修。」

阿孫對教育界「一條心」：「我做了30多年也沒有感到厭倦，我不想退休、想多教一年。」

▲ 「家英哥」羅家英是孫老師的學生。（Instagram圖片）

最緊要行正路有自信

兩位在教育界打滾超過30年，見盡學生百態，對所謂「好學生」有何看法呢？

阿孫笑說：「他們願意聽老師說的話，已是很成功。當時的學生也不是很頑皮，因為當時社會不如現時般先進。就我所見，我的學生也不會是社會的敗類，當然有一部份是很成功。我從事演藝界後，也在TVB遇到很多學生、師弟、師妹。」

她同時強調需要走正路：「讀書是一個興趣，人生就一定要走正路，就算送咖啡奶茶、清潔街道也是一份工作。」

阿孫的話也令Ben Sir想起：「與昔日某位學生敘舊，問他做甚麼工作時，他稱從事飲食業：『執檯就執檯、收銀就收銀』。你在昔日老師面前也不能夠承認自己的工作，他對自己的自我形象是很低落，這反而令我很傷心。」

Ben Sir不禁續說：「你自己也看不起自己，又怎要人看得起你呢？ 」

不與社會脫節

二人現時把「舞台」由課室轉移至電視，阿孫的代表作有《愛‧回家之開心速遞》中的「食屎陳師奶」，Ben Sir主力綜藝節目，最近主持節目為J2節目《冇人性教育》，各自大放異彩！

先後在香港電台、TVB演戲的阿孫，演戲爲興趣外，也希望自己不要脫離社會、不讓女兒牽掛，她稱：「人就不要那麼頹廢，女兒也沒有那麼大壓力，各有各的生活。」

結果演「食屎陳師奶」成功出位，她卻笑著謙稱只屬「好彩」：「該集有3位特約演員，我就先選了比較多對白的角色。」演處境劇的好處就是可極速「入屋」，阿孫也有所受惠：「現在逛街市時，檔主會向我推介食材，他們又會問：『陳師奶原來你唔識得煲湯？』」

▲ 《愛．回家之開心速遞》陳師奶（影片截圖）

考創作能力

至於Ben Sir過往主持《最緊要正字》是希望服務社會，結果因為在節目內發揮創意大受歡迎：「主持《男人食堂》時，被要求講解粗口，我不為此感到奇怪，因為在大學中也有講解。」

但電視節目不同大學課堂學術討論，要顧及在講解時又不用直接說出來，便考創造力。他續說：「當時就創作了以拍掌的聲音代替。心想需要贏過『被嘟』 就是要創作另一個聲量，同時又可顧及畫面。」

節目的短片點撃量超過100萬，證明觀眾受落，也成為Ben Sir工作上的轉捩點：「這樣的點擊率對電視台而言已是很高，高層後來就與我商討接下來的工作安排。我用上1年時間兼與太太商量，決定於2017年走出框框，不是只在大學授課。」

▲ （曾耀輝 攝）

未來新嘗試

至於談到未來在演藝路的目標，Ben Sir躊躇滿志：「我想研究不同地方的廣東話，希望可去每個地方探索當中的不同，譬如澳門人是說賿擦，我們是說擦膠。另外，也想參演話劇、演男一，故事圍繞香港40、50年教育發展。」

他也對資金來源早有計劃：「自己可以做一些網課，直接讓大學生負責教，可能有一個新的景象，希望可以做到一些被動收入，然後就可以去想有關廣東話的節目、戲劇。」

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面對年青人

Ben Sir、阿孫的年齡相差30多年，再面對年青一輩演員、學生更相差一大截，或者難免有代溝，不過阿孫稱尚幸自己心態尚能與年青人溝通，Ben Sir則認爲「最重要是人老心不老」。

但他不諱言年青人普遍缺點是較欠缺時間觀念：「他們也不一定不守時，但比如大學生約我於下午2時出席活動，卻原本他們是在下午2時才開始佈置，可是我的理解是下午2時開始任評判。」

阿孫馬上追問：「你有沒有問他們當中有何原因？」Ben Sir解釋：「年青人會邀請你出席已是個賞賜。」阿孫建議Ben Sir下次可向學生說清楚，從而減少誤會。

其實他對於減少代溝也有不二門法：「現時有部份主持《無人性教育》的是剛剛畢業，如自己心態要作轉變、嘗試去理解他們。即使理解不了，至少他們也知你曾在學習，變相大家的代溝自然減少。」

他續指：「老中青配合是有火花，也是唯一只可行的路，與年青人一起拍住上！」

場地：RENT-A-KITCHEN岀租廚房（www.RentAkitchen.com.hk）

記者：梁樂欣、陳淑霖