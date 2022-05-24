【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況　出事位置加設圍欄

▲ 玩具店KKplus爆公關災難後，今日如常營業。

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出。詳情即看【下一頁】

中午12時，玩具店KKplus如常營業，TOPick記者到埸跟進事件，店舖經理承認店舖有責任，「應該有野要圍住」，至於如何跟進事件，會不會再聯絡事主，以及日後就展品擺放有何加強安全措施等，經理表示開會後會向記者交代。

▲ 旺角朗豪坊玩具店KKplus男童疑「挨」跌天線得得B公仔。(黃傑偉攝)

另外，市民陳先生亦到現場了解一下，他從事資訊科技業，平時都會帶小朋友逛街，他認為今次事件後，自己帶小朋友出街亦會十分小心。他表示，香港人是講道理，如果真是小朋友問題，家長一定會賠償，但認為店舖公關處理不當，引起好多爭議，公司應該先聯絡對方再跟進。

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記者：黃傑偉、余思嵐

