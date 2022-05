【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力

人氣獨立歌手Tyson Yoshi上月於倫敦、伯明翰、曼徹斯特開騷,反應熱烈。身為獨立歌手,沒大公司背景,憑著努力及堅持才能夠有如此成績,他更答應今年一定於香港舉行第一個大型演唱會,稍後在合適時間會同公開詳情。

Tyson今午(24日)帶來好消息,預告其演唱會將以實名制售票。

最新影片推介:余德丞專訪

採用實名制

Tyson表示會陸續公布更多演唱會的詳情,在未有公佈開騷日期、價格時,他公布演唱會以實名制售票寫道:

Got some good news to share with you guys!!經過團隊嘅一番努力 8月演唱會門票將會以實名制售賣將會公布更加多詳情 But yeah... See you guys soon!Kinda like buying flight ticket haha Make sure you got your name right when you type in yourinformation!!