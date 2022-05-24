【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力

人氣獨立歌手Tyson Yoshi上月於倫敦、伯明翰、曼徹斯特開騷，反應熱烈。身為獨立歌手，沒大公司背景，憑著努力及堅持才能夠有如此成績，他更答應今年一定於香港舉行第一個大型演唱會，稍後在合適時間會同公開詳情。

Tyson今午（24日）帶來好消息，預告其演唱會將以實名制售票。

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採用實名制

Tyson表示會陸續公布更多演唱會的詳情，在未有公佈開騷日期、價格時，他公布演唱會以實名制售票寫道：

Got some good news to share with you guys!!經過團隊嘅一番努力 8月演唱會門票將會以實名制售賣將會公布更加多詳情 But yeah... See you guys soon!Kinda like buying flight ticket haha Make sure you got your name right when you type in yourinformation!!

粉絲對Tyson團隊貼心的安排也感到十分興奮：「#點解有人成日話做唔到 #真心知佢咩料啦」、「謝謝你地既努力 真心欣賞」、「會唔會太好了啊b世一」、「Respect」。

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未開騷先被炒飛

Tyson是現今人氣歌手，掀起「搶飛」熱潮也正常不過，而在演唱會尚未有消息前已被「炒飛」，一名女子聲稱「應該係企位、會係第一個Zone」，每張門票索價3200元。

Tyson轉發該對話錄音，並指受到該「神棍小姐」啟發而採用在採用實名制。

另外，Tyson在IG限時動態內提醒不用在場內使用燈牌。