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【好有愛】吳若希30歲生日獲提早慶祝　「永久女婿」丁子朗麥美恩突襲送驚喜

娛樂 13:34 2022/05/24

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吳若希獲麥美恩及丁子朗驚喜送蛋糕慶祝生日。

近日忙於節目拍攝工作的吳若希（Jinny）昨天（5月23日）生日，踏入人生3字頭，圈中好友麥美恩（Mayanne）及丁子朗（Karl）為了特地幫壽星女慶祝一番，日前與經理人夾計，到拍攝現場送上驚喜，氹得Jinny笑逐顏開。

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麥美恩丁子朗送驚喜

其實Mayanne與Karl早就想到要為Jinny慶生，所以特別與經理人夾計，一早預訂了生日蛋糕，然後突襲拍攝現場，給壽星女一個驚喜。

突襲現場當日，Jinny正在拍攝試做瑜珈動作，一直被蒙在鼓裏的她，全情投入在拍攝之中，對於製作團隊的拍攝要求亦有求必應，並未發現有異樣。就在拍攝一組瑜珈動作時，Mayanne與丁子朗一起帶同生日蛋糕及香檳走進現場，並高唱起生日歌，Jinny見到二人時不懂反應，只懂O咀。

搞鬼的Mayanne此時即做出3字手勢，更不停強調Jinny踏入3字頭，孖Karl高唱「Happy Happy Thirty」，Jinny見狀也作狀扁咀「唔使成日強調嘅」，但其實Mayanne這手勢也寓意所有事情都會Keep住OK，祝願壽星女事事順利。

得到好友突襲送上驚喜與祝福，Jinny也滿心歡喜，更攬實Karl道：「好掛住你呀丁丁！」更表示這位「永久女婿」好乖巧，但其實二人早幾日才見面，所以Mayanne此時也眼仔碌碌望實Jinny，滿以為對方會講些窩心說話，怎料Jinny即搞笑說：「你呀？我哋隔咗幾多個鐘冇見咋！」擺明「厚此薄彼」。

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願望為女兒入讀心儀學校

除了蛋糕外，Mayanne亦預備了葡撻給她醫肚，向來愛吃葡撻的Jinny即愛不釋手，更即時咬兩口，可見二人其實姊妹情深，Mayanne對於好友的喜好也瞭如指掌。

被問到生日願望，Jinny即衷心道：「希望愛我嘅人同我愛嘅人都可以心想事成！女先入到心儀學校。」而昨日正日，Jinny把這重要的一天留給老公和一對仔女，實行過一個溫馨的生辰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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