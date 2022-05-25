【美酒佳餚】意大利主題體驗館DISCOVER ITALY 銅鑼灣開幕　聯同city'super推過百款意大利食品

▲ 意⼤利主題體驗館 DISCOVER ITALY於銅鑼灣時代廣場地庫⼀樓開幕。(圖片由品牌提供)

與意大利商務專員公署（Italian Trade Agency, ITA）合作的意大利主題體驗館 DISCOVER ITALY 將於2022年5月23日至6月22日於銅鑼灣時代廣場地庫一樓開幕。DISCOVER ITALY 將會帶大家了解意大利各大產區多達 300多款葡萄酒、烈酒和食物配搭。

最新影片推介

意大利葡萄酒不僅限於Chianti 、Barolo 、Brunello di Montalcino 、Prosecco 等等著名的酒款，當地數以百計的葡萄品種，從北部到南部釀造出的葡萄酒各具風格和特⾊，亦非常適合配搭各式美食。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

DISCOVER ITALY 將提供多個遊走20個意大利葡萄酒產區的旅程：第一階段將集中在意大利北部，包括著名的 Aosta Valley、Piedmont、Liguria、Lombardy、Trentino-Alto Adige、Veneto、Friuli-Venezia Giulia 及 Emilia-Romagna，從Franciacorta氣泡酒、Friuli 白酒、Barbaresco及酒體飽滿的Amarone紅酒，應有盡有。

▲ 。DISCOVER ITALY 涵蓋來⾃意⼤利全部產區多達 300 多款葡萄酒和烈酒(並分成兩個階段)。(圖片由品牌提供)

第二階段將向南推展，到意大利的中部和南部，包括 Tuscany、Umbria、Lazio、Marche、Campania、Abruzzo、Molise、 Apulia、Basilicata、Calabria、Sicily 及 Sardinia。

大家可以品嚐到 Vernaccia di San Gimignano白酒，以及用Primitivo或 Nero d’Avola 等葡萄釀製的優質紅酒。除此之外，還可以找到以 Nerello Mascalese 釀造、來自高海拔地區的優雅葡萄酒。

大家可以於店内透過葡萄酒導嘗和大師導嘗班來探索上述的葡萄酒產區。活動期間，展出的300多種意大利葡萄酒和烈酒產品均可供選購。

導師們將為參加者分享各種葡萄酒的相關知識，包括意大利各地區之間葡萄酒風格和品種的差異及其獨特的分類。

大師導嘗班將以意大利產區的不同特色為主題，透過品嘗精選葡萄酒和意大利食品的配搭，讓大家對意大利葡萄酒有更完美的享受。

DISCOVER ITALY x city’super 聯乘推廣

▲ ⼤師導嘗班將以意⼤利產區的不同特⾊為主題，透過品嘗精選葡萄酒 和意⼤利食品的配搭，讓參加者對意⼤利葡萄酒有更完美的享受。(圖片由品牌提供)

DISCOVER ITALY 將會聯同 city'super 提供更多葡萄酒和食物搭配的建議，除DISCOVER ITALY 店内的美食，另外約有 100 種意大利食品將會在 city'super 作出期間限定推廣，當中包括芝士、意粉、薄餅、無花果乾、各種風味的火腿、蔬果和醬汁等。

於 city’super 消費滿指定金額 於 DISCOVER ITALY 購物回贈/禮遇 購買任何意大利產品 DISCOVER ITALY HK$100 元購物禮券 （可於消費滿港幣 1,000 元或以上時使用） 購買任何意大利產品達 HK$1000 或 以上 品嘗精選葡萄酒 2 杯 [每杯約 50 毫升] （價值 HK$160）

於 DISCOVER ITALY 消費滿指定金額 於 city’super 購物回贈 HK$1000 或以上 可在 city'super 以推廣價換購意大利美食拼盤

DISCOVER ITALY 體驗館

日期：即日至 6月22日

時間：星期一至日上午 11 點至晚上 8 點

地點：香港銅鑼灣時代廣場 B1

第 1 階段 - 意大利北部 [ 5 月 23 日 - 6 月 6 日 ]

第 2 階段 - 意大利中部和南部 [6 月 7 日 - 6 月 22 日]

入場費：費用全免

第 1 階段出展產區

意大利北部

Aosta Valley, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardy, Piedmont, Trentino Alto Adige, Veneto

第 2 階段出展產區

意大利中部

Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Tuscany, Umbria

意大利南部

Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicily, Sardinia

DISCOVER ITALY 大師導嘗班

活動期間的每個週四和週六，都會邀請葡萄酒專家分享各個意大利產區的葡萄酒和食物配搭。 與專業導師一起探索以下主題：

崔啓明先生，葡萄酒與烈酒雜誌編輯

週六5月28日 16:00-17:00 最具代表性的意大利葡萄酒：3B（Barolo、Barbaresco 和 Brunello）

週四6月2日 19:00-20:00 意大利氣泡酒之旅

盧嘉耀先生，ASPI 意大利葡萄酒侍酒師

週四6月9日 19:00-20:00 意大利中部和南部的優質葡萄酒

週六6月11日 16:00-17:00 與眾不同的意大利白酒

劉偉民先生，香港酒評人協會主席

週四 6月16日 19:00-20:00 Tuscany：您要知道的二三事

週六 6月18日 16:00-17:00 來自意大利的頂級紅酒

地點: 時代廣場 city’super - superlife culture club

費⽤為每位 HK$360，當中包括:

DISCOVER ITALY HK$100 元購物禮券, 以及

ity'super HK$100 元購物禮券 [只限 city’super 會員]

報名連結: 按此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳