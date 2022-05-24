【堅強爸爸】工業意外截肢保命　49歲爸爸不放棄移植雙臂背後原因只想擁抱女兒

育有兩個小孩的49歲冰島爸爸Felix，在24年前因為工業意外，失去了雙臂，當年他在高壓電塔工作，雙手被過萬伏特的電力燒傷，還由高處墮下，在醫院昏迷足足三個月才甦醒，當時他的女兒只有3個月大。

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康復後沒有雙臂的他，連女兒喊都不能夠好好擁抱，更不能幫助太太做家務，不過他沒有放棄自己，他一直找移植雙手的方法，他到處求醫，為的是希望再次擁抱女兒。

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相隔24年，努力沒有白費，他終於找到法國著名移植專家幫他進行這個雙臂移植手術，而這個手術更是史無前例，2021年1月Felix終於「接回雙手」，手術成功之後，Felix第一件事就是擁抱自己的女兒，給女兒一個遲了24年的擁抱，而他更成為了爺爺，雙手更可以抱起自己的孫女，

經過一年多的時間，復原情況很理想令醫生都讚嘆，Felix現在已經可以靠雙手駕車、刷牙、行走和跟狗狗玩拋接球，他說：「移植的手臂連接得相當完整，而且他能感覺到自己雙手的每一寸部位，但還算不上完美，我才把手伸到窗外感受風，觸感非常奇怪。」

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責任編輯：王明芳