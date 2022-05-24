【家居意外】2歲幼童握筷子玩耍不慎跌倒　筷子直插顱內3cm險動脈大出血

▲ 內地一名2歲幼童手握筷子玩耍，卻不慎跌倒，筷子直插其顱內。

小朋友進食期間不宜走動，以免發生意外。近日內地一名2歲幼童手握筷子玩耍，卻不慎跌倒，筷子直插其顱內，幸及時做手術後取出筷子。有醫生指出，筷子接近幼童的頸內動脈，一旦動脈大出血，恐對孩子構成生命危險。

綜合內地傳媒報道，事發於5月10日，陝西西安一名2歲幼童當時在家中玩耍，他一邊握著筷子一邊玩耍，期間不小心跌倒，手上的筷子直接插入他的口腔。意外場面觸目驚心，家人慌忙帶孩子到醫院求醫。

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動脈大出血恐致死

當地兒童醫院接到該名幼童的求診個案，史永強醫生透露，筷子插入幼童顱內深達3厘米。他為小朋友檢查後，發現筷子接近頸內動脈，極易引起動脈大出血造成死亡。醫生爭取黃金救援機會，為他進行緊急手術，約15分鐘後成功取出筷子。

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史醫生提醒家長，年幼的孩子對危險缺乏自我判斷意識，家長要好好看顧小朋友，避免他們遇到危險的情況。有家長留言，「小朋友是絕對不能拿著尖的東西到處跑」、「每天不是被氣死就是被嚇死」、「安全問題值得重視，父母要看緊點」、「孩子總是拿著餐具就想跑，根本不敢疏忽」。

醫生︰尖銳物品不能當玩具

一年多前，江蘇淮安亦發生同類事件，一名2歲幼童拿著筷子插蘋果進食，卻不慎跌倒，筷子直插他的喉嚨，從側面可見筷子貫穿後頸凸出來。醫生為幼童進行斷層掃描檢查，發現一支約20厘米長的筷子插入他的口腔，經過咽部後壁，並通過頸椎間隙一直到達後頸，幾乎貫穿皮膚。

雖然筷子未有傷及幼童的食道和氣管，但醫生稱有機會對椎動脈和頸神經造成損傷，手術中或引起大出血，最終幼童經手術後取出筷子。

醫生指出尖銳的物品不能給孩子當做玩具，尤其孩子在玩耍、運動時，手上不應拿著東西。此外，醫生提醒家長，一旦孩子頭部不慎插入異物，無論傷口大小及深淺，家長都不應自行拔除，並且需盡快帶孩子求醫。

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責任編輯︰王明芳