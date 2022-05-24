【kkplus事件】家居保險可保障第三者財物損毀？　資深保險業人士王傲山：須經法律程序

▲ 王傲山指相信不少父母都會盡快賠償，避免小孩受影響。（香港經濟日報資料圖片)

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出。事件都引起不少家長關注，一旦子女令店舖受損，甚或需要「天價賠償」是否有任何保障？

TOPick發現市面上有部分保險產品，涉及家居保險，除了一般認知的家居意外，即使意外不在家居範圍發生，亦有可能納於家居保險保障範圍內。另外亦有保險公司提供個人法律保障，條款指處於香港任何的地方並在保險期內，出現任何意外引致他人蒙受身體損傷或財物受損而需承擔的法律上的賠償責任等，如果市民購買這些保險產品，一旦在店舖內發生意外引致店主受損失，是否可以索償？

資深保險業人士、本身亦是父親的王傲山接受TOPick訪問，就有關家居保險等問題，他表示坊間有保險產品，例如購買了家居保險，有關住戶的家庭成員包括小孩子也受保， 第三方責任保險中有機會保障任何意外損毀， 但並沒有明文規定。

第三者責任保障，包括家居中人包括小朋友，可以在香港或者世界各地，因為意外而引致法律責任承擔，這份保險可以索償。

不過他強調，即使購買了相關的家居產品，亦要注意保單內的字眼及要求：

因為指的是意外，例如如果用腳踢引致損毀就賠不到，同時要經法律責任賠償，如果自己先認錯、先賠錢，保險公司就不會賠償。

值得注意的是，如果本身已購買相關保障的保險，發生意外後第一時間應該是報警，交給保險公司處理，不過當然由保險公司處理，事件一定經過長時間程序。

事實上相信不少人家中都有展品或收藏，如意外發生在私人地方，例如家中有珍藏受人為意外損壞，又有何保險保障？王傲山指出，家居如果收藏品價值連城，可向保險公司額外申請貴重物品保障，保險公司會做估價再做報價。

王傲山提到自己亦是父親，看到意外發生後，最擔心也是小朋友的心理有沒有受影響。他認為涉事家長當下處理是正確的，相信為人父母，最先考慮不想小孩受傷：

相信發生意外時，可能只是10至20秒的時間，作為家長當然不想小朋友驚，立即賠償處理，免得小朋友更加受傷。

他表示如果事件發生在自己身上，可能都會與那位父母一樣盡快息事寧人，免得小孩子受創：

我可能都會同那位家長一樣盡快息事寧人，免得小孩子受創，另外會安撫及鼓勵小朋友，這是件小事，以後小心啲。

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記者：伍瑋瑋