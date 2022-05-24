【偷龍轉鳳】涉偷逾2300萬鑽戒囚9年　珠寶店銷售員以複製品頂替被揭穿

▲ 涉案銷售員於高等法院承認兩項盜竊罪，判監9年。（資料圖片）

於珠寶店Tiffany & Co.任職的男銷售員，稱為還信用卡債務12萬及為岳父籌醫療費，以複製品代替兩枚真貨，偷龍轉鳳下換走兩枚總值逾2,300萬鑽石戒指。銷售員其後以500萬出售兩枚鑽戒，獲分60萬元後悉數花光於賭博及吃渴玩樂。涉案銷售員今（24日）於高等法院承認兩項盜竊罪，判監9年，法官指有計劃而犯案。

被告周展龍（34歲），案發時為珠寶店銷售員，承認兩項盜竊罪，控罪指他於2019年7月19日至9月11日期間，與1名叫董嘉琛男子偷取兩隻屬於Tiffany & Co. 的鑽石戒指。

代表律師求情指，被告自2017年入職涉案公司，案發時被告欠下信用卡債務12萬，加上岳父患病需要治療，故需要金錢應急。被告撰寫求情信表示深感後悔及愚蠢，為「賺快錢」而沒有想及後果。被告事後與警方合作及提供董的資料，惟董已失聯。被告有感家人對其不離不棄，望法官予以輕判，給予重新改過機會。

法官判刑時指，被告稱被利用才犯案，法官則指沒有被告的參予便不能成事，而被告明顯有計劃而犯案，破壞公司對其誠信。法官指因經濟理由而犯案，並不能作為犯案藉口及求情理由，就兩項控罪，共判監9年。

案情指，被告於案發時在金鐘太古廣場的Tiffany & Co. 任職銷售員，一般價值高於27萬的貨品須存放於保險箱，只有分店經理及數名職員管有密碼。

2019年7月及8月，有兩名內地客分別要求購買鑽石戒指，店員遂分別從其他分店將涉案兩枚為9.72卡及7.13卡鑽戒送到太古廣場店舖，兩鑽戒分別價值1,400萬及937萬元。惟兩名內地客最終未有成交，涉案兩鑽戒遂放回保險箱，職員其後檢查時發現為複製品，隨即報警。

警方調查後發現被告將涉案兩鑽戒以300萬及200萬出售予1間公司。警誡下，被告表示欠下12萬信用卡債務，他早前經營珠寶店時，認識男子董嘉琛。案發前半年，董問及他是否想「搵快錢」，被告遂應承以董提供的複製品，趁機到保險箱偷龍轉鳳，盜去涉案兩枚鑽戒。被告出售鑽戒後獲分60萬元，並已花光於旅遊、賭博及吃喝玩樂，被告承認一時貪念才犯案。

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記者：林育慧