【職業特工隊：死亡清算上集】湯告魯斯新片預告曝光　親身飛車+跳崖不斷玩命

▲ 由湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）播出首條預告片。

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）將於後日（26日）正式上映，之前的優先場口碑載道。

而靚佬湯另一作品《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）亦有新消息，首條預告片出爐，戲中繼續不乏驚險刺激的動作場面。

【男神崩壞】59歲湯告魯斯面部走樣崩壞 網民懷疑過度注射致腫脹如麵包超人【多圖】

最新影片：余德丞專訪

【TENET天能】湯告魯斯入戲院睇《潛行凶間》導演新片 香港戲院重開9月10日上畫【有片】

受疫情影響

《職業特工隊：死亡清算上集》仍然由基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）執導、湯告魯斯監製兼主演。

由於新冠肺炎疫情肆意，以致《死亡清算上集》的拍攝大受影響，而湯告魯斯對製作要求高之餘，加上疫情令拍攝過程增添壓力，一度傳出他於片場內大罵製作人買不遵守防疫程序，電影直到去年9月才拍畢，拍攝期長達19個月。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

驚險畫面盡現

影在倫敦、挪威及羅馬等地取景，並不乏上天下海的驚險情節，包括火車頂打鬥、飛車追逐等，靚佬湯更親身上陣連人帶電單車跳崖，堪稱玩命。

而且從預告所見，有西蒙柏奇（Simon Pegg）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）回歸演出。