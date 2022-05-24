【美食速報】青鳥旅行x春水堂推珍珠奶茶蛋捲　期間限定買兩盒即享$20折扣優惠

▲ 青鳥旅行 X 春水堂再度聯乘推出珍珠奶茶蛋捲。（圖片由青鳥旅行提供）

珍珠奶茶相信是香港人喜愛的飲品之一，台灣蛋捲品牌「青鳥旅行」再度聯乘牌「春水堂」推出「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，包裝設計用奶茶色系為主色，配以青鳥、茶藝及山峰圖案，讓大家吃一口珍奶蛋捲彷如去了一趟台灣旅行！

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獨家限定「春水堂珍珠奶茶蛋捲」

▲ 「春水堂珍珠奶茶蛋捲」。（圖片由青鳥旅行提供）

青鳥旅行與春水堂早於2021年底曾獨家研發全台第一款吃得到珍珠的蛋捲。今次兩大品牌再度攜手合作帶來全新配方，青鳥旅行指新款「春水堂珍珠奶茶蛋捲」的茶香更濃，珍珠口感更加煙韌軟糯，能夠同時感受到紅茶、奶香以及軟糯的黑珍珠。即使人不在台灣，也能感受到當地的風土與獨特人文特色。

青鳥旅行「春水堂珍珠奶茶蛋捲」現已於官方網站及屯門市廣場期間限定店登場，即日起至2022年6月6日，凡於屯門市廣場門市購買兩盒即享HK$20折扣！

「盛情端陽」限定特別版優惠

▲ 「盛情端陽」限定特別版。（圖片由青鳥旅行提供）

除了全新推出的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」外，青鳥旅行更同步推出「盛情端陽」限定特別版12入綜合蛋捲禮盒，內包含四款大熱口味，包括：原味肉鬆、海苔肉鬆、芝麻沙沙及花生粒粒，期間限定包裝「盛情端陽」限定特別版選用近年大熱的莫蘭迪色系，以及燙金立體設計。

青鳥旅行期間限定店

地址：屯門市廣場1期UG/F（Kiosk 15）

營業時間：中午12時至晚上8時30分

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責任編緝：蕭雅文