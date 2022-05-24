MakerVille新劇《大誠實家》開鏡拜神 Alton阿正Dee哥首度合作演劇集 娛樂 14:32 2022/05/24 分享： 分享： 熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ （左起）王雍泰、王智德、蔡瀚億、何啟華、黃正宜參演《大誠實家》。 MakerVille開拍的原創劇《大誠實家》在今日（5月24日）於西貢舉行開鏡拜神儀式。 最新影片推介：余德丞專訪 該劇演員蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（Dee哥）、王智德（Alton）、徐㴓喬、李敏、黃正宜、黎濟銘、陳子豐、朱栢謙、和泉素行、王雍泰及陳桂芬出席拜神儀式。監製譚奕謙、導演應智贇及黃智揚亦有到場，齊祈求拍攝順利。 《大誠實家》劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。 ▲ 台前幕後出席開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MakeALive】MakerVille網上直播平台App登場 鏡粉建議設MIRROR演唱會直播 13:04 2022/05/21 【MakeALive】MakerVille網上直播平台App登場 鏡粉建議設MIRROR演唱會直播 【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會 杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正 17:48 2022/04/27 【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會 杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作 Dee哥興奮吻黃子華海報：情不自禁 18:46 2022/05/23 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作 Dee哥興奮吻黃子華海報：情不自禁 你可能感興趣 【MakeALive】MakerVille網上直播平台App登場 鏡粉建議設MIRROR演唱會直播 13:04 2022/05/21 【MakeALive】MakerVille網上直播平台App登場 鏡粉建議設MIRROR演唱會直播 【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會 杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正 17:48 2022/04/27 【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會 杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作 Dee哥興奮吻黃子華海報：情不自禁 18:46 2022/05/23 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作 Dee哥興奮吻黃子華海報：情不自禁 蔡瀚億 何啟華 徐㴓喬 朱栢謙 黃正宜 ViuTV 導演 電視劇