MakerVille新劇《大誠實家》開鏡拜神　Alton阿正Dee哥首度合作演劇集

▲ （左起）王雍泰、王智德、蔡瀚億、何啟華、黃正宜參演《大誠實家》。

MakerVille開拍的原創劇《大誠實家》在今日（5月24日）於西貢舉行開鏡拜神儀式。

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該劇演員蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（Dee哥）、王智德（Alton）、徐㴓喬、李敏、黃正宜、黎濟銘、陳子豐、朱栢謙、和泉素行、王雍泰及陳桂芬出席拜神儀式。監製譚奕謙、導演應智贇及黃智揚亦有到場，齊祈求拍攝順利。

《大誠實家》劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。

▲ 台前幕後出席開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。