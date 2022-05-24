【正能量】AIA推出創業比賽鼓勵青年追夢　游學修分享經驗寄語年輕人「試咗先」

▲ 友邦香港將推出首個青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」。（郭詩詩攝）

不少年輕人充滿夢想，但不是每個人都有追夢的勇氣。友邦香港將推出首個青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，鼓勵青年追夢，而「試當真」頻道創辦人游學修將以星級導師之一的身份，帶領一眾參加的入選者實踐夢想。他分享自己創立頻道的經驗，指當時已是「無嘢可輸」，寄語年輕人不要怕失敗，「試咗先」。

是次比賽的星級導師之一游學修2015年以演員身份出道，曾參演多套電戲製作，至2020年創辦頻道「試當真」，以短片形式演繹不同的網絡話題，頻道深受網民喜愛，至今有逾40萬訂閱。他希望以自身的經驗，鼓勵青年人勇於追夢。

他在記者會上分享自己創立頻道「試當真」的經驗，指當年因為社會風氣、疫情的出現，作為演員的他近乎「無工開」，但仍有演員夢的他，為了繼續有演出的機會，在考慮到網絡的成本低、香港較少以「搞笑戲劇」為主的頻道等，抱著「無嘢可輸」的心態下，他決定嘗試有關工作：

當時是nothing to lose，因為當時都已經無job，我唔開channel我都是在家，開了channel也是留在家中，一樣的，分別在於你如何利用時間，所以我就會開始了這件事。

游學修又回想年輕時經常參加不同的短片比賽，因為在比賽中必定可以獲得更多的經驗，更笑言其實自己一直有一個歌手夢，直言如可重返20歲，一定會參加是次項目，又認為比賽中的優勝者可有起動資金是十分幸運的事。

我以前沒有投資的概念，2020年時（我）差不多是無剩錢。無錢的時候就代表無嘢可以發生到，即好難去創造一些新的東西，但經歷了這段時候後就感受到資金的重要性。而今次的比賽可以提供到資金，這是很重要的事，亦有很多年輕人唔諗錢，雖然我自問，我到而家都唔係一個好想要錢的人，但錢係好重要，例如我有資金之後，我就可以去做一些我認為「得嘅」項目或節目。

他又坦言現今社會瀰漫着「低氣壓」，年輕人難免會對「追夢」一事卻步，不過他鼓勵年輕人應像其頻道「試當真」一樣「試咗先講」：

好多年輕人會因為現今社會的「低氣壓」而有消極的態度，但我希望他們在消極中學會積極，就是既然都已經無嘢可以輸，就可以試下啦！

至於另一星級導師、唱作歌手張敬軒亦分享自己的經驗，寄語年輕人搏盡無悔，又希望自己可以作為年輕人的「啦啦隊」，與他們一同實現夢想：

唔好一來就怕失敗而唔去試，成功往往是靠trial and error，不斷在錯誤中找到自己的方便而邁向成功。與其諗緊點解、點做，不如take actions，快啲去做！

AIA宣布舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，提供合共150萬元起動資金。比賽分為五大組別包括表演創作、設計、飲食、環保、創科，每組別各有一位勝出者，分別可贏取30萬元的起動資金。該計劃於即日至8月15日接受報名及提交「諗法」，有意參加的18歲以上人士，可於cre8.com.hk參閱詳情及報名。

除游學修外，其他導師及評判亦包括表演創作組別的導師唱作歌手張敬軒、設計組別的心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵、飲食組別的Bakehouse麵包店創辦人Grégoire Michaud、環保組別的GreenPrice社企聯合創辦人韓駿謙，以及創科組別的9GAG聯合創辦人陳展俊。



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記者：郭詩詩