【領養動物】愛協遣責網上造謠　涉虐待案動物須待結案才可領養

▲ （愛協fb提供）

愛護動物協會表示，上星期有人在網上流傳失實謠言，令到大量的市民擔心動物的去向，一窩蜂佔用所有熱線，及所有的溝通渠道，令人員忙於應付大量的查詢，令真正有緊急需要的人和動物不能即時獲得協助。

愛協今日（24日）在社交平台譴責造謠行為，重申所有懷疑虐待動物案接收回來的動物都是證物，在調查期間，除了得到執法機構的指示，愛協只能夠負責醫治同照顧牠們。所有涉案動物都要等整件案件調查完畢，正式結案後，再收到執法機構的指示，才可以安排領養。一般而言，審訊歷時由九個月至一年不等，視乎案情而定。

愛協解釋，任何來歷不明、由外地入境的動物，都要按法例規定，接受最少四個月的隔離檢疫。愛協對此感到心痛，而團隊會好好照顧每一隻動物，希望牠們盡快康復。呼籲市民可以領養現時在愛協領養中心尋家的小動物，不少已尋家超過四個月，這樣就可以有更多資源同人手去照顧其他有需要的動物。

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責任編輯：余思嵐