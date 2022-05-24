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【強制檢測】第64輪安老院、殘疾人士院舍員工強檢本周三展開　已接種疫苗人士無須檢測

社會 15:10 2022/05/24

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第64輪安老院、殘疾人士院舍員工強檢本周三展開。（資料圖片）

政府今日（24日）宣布，第64輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。

由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於今年6月1日至7日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在指定期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於今年5月25日至31日期間，按照公告指明的規定及程序，進行核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

已經完成新冠疫苗接種的人士無須進行指明檢測。在香港以外地區已經完成新冠疫苗接種的人士亦無須進行指明檢測。

院舍員工如在今年4月25日或之後取得指明檢測或新冠快速抗原測試的陽性檢測結果，並可出示相關載有陽性檢測結果的電話短訊通知，或在政府「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」作出申報後獲發的電話短訊通知或隔離令，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津

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