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【食物安全】英國德比郡Erewash區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:12 2022/05/24

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中心即時指示業界暫停受限地區進口禽肉及禽類產品。（資料圖片）

食物安全中心今日（24日）宣布，因應英國駐香港總領事館通報，指英國德比郡Erewash區爆發高致病性H5N1禽流感，和把受限區域延伸至德比郡的德比市、諾丁漢郡的Broxtowe區和諾丁漢市，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首三個月從英國進口約420公噸冰鮮和冷藏禽肉及約9萬隻禽蛋。

發言人指，中心已就事件聯絡英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：盧佩琳

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