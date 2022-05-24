【十大傑青】第50屆傑青即日接受提名　首席評審高永文冀青年思考疫後如何建構未來

▲ 十大傑出青年選舉2022啟動禮。(陳國峰攝)

第50屆「十大傑出青年選舉」以「看‧建未來」為主題，寓意青年要以具前瞻性的視野開拓未來，即日起至今年7月11日接受提名。今屆評審團首席評審高永文表示，青年可多思考在疫下，甚至疫後如何建構未來、貢獻社會，鼓勵市民多發掘並提名有能力的青年人。

JCI 香港總會今日就選舉舉行啟動禮，由即日起至7月11日公開接受提名介乎21至40歲的青年提名，經過連串甄選及面試後於10月5日公布結果。JCI 香港總會會長楊甘琳指，香港青年在疫情下陰霾面對前所未有的挑戰，似看不見未來，故今年以「看‧建未來」為主題，希望在傑青的帶領下堅定年輕人決心，協助重建香港。

今屆評審團包括前食物及衞生局局長高永文、前財經事務及庫務局局長陳家強、全國政協委員林大輝等。首席評審高永文認為，面對2年多的新冠疫情，青年人應多思考社會、世界需要甚麼能力、人才，要有能力建構未來、在疫後給予社會信心。他稱，當選十大傑青的準則包括在本身的界別要有優秀突出的成績，亦要有為社會貢獻朋務之心，引領社會和諧及團結。

高永文強調，提名人的宗教、背景、種族、政治等均不受影響，會以公平獨立專業的態度評選，鼓勵市民踴躍提名身邊有潛力的青年參選。

「十大傑出青年選舉」為國際青年商會香港總會在 1970 年創辦的旗艦活動，至今已達第 50屆，共選出超過 382位傑出青年。今屆選舉提名表格可於國際青年商會香港總會或德勤金鐘辦公室索取。

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記者：蘇文軒