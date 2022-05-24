【邵逸夫獎】6名學者分奪3獎　生命科學醫學獎得主糾正突變基因助治遺傳病

▲ （記者會截圖）

2022年度邵逸夫獎得獎名單今（24日）出爐，由6名學者分別奪得天文學獎、生命科學與醫學獎和數學科學獎3個獎項，頒獎典禮將於下半年舉行。

生命科學與醫學獎頒予保羅•內古列斯庫及邁克爾•威爾士，兩人分別發現囊腫性纖維化是分子、生物化學和功能上出現缺陷所引致，並鑑別和研發新藥物去修復缺陷，讓大多數患者得到治療。

邵逸夫獎理事會理事陳偉儀表示，囊腫性纖維化是常見的嚴重單基因遺傳疾病，患者的唾液和黏液等分泌物會變得濃縮而黏稠，而易致肺部堵塞等。由於無法改變突變基因，過往囊腫性纖維化無法治療，只能為患者處方抗生素及消炎藥減少併發症，治標而不治本，患者的壽命平均也只有約40至50歲。

陳偉儀指，兩位學者的發現及研發，則可以用藥物令突變的基因發揮正常基因的功能，實際效果可等同於換走壞基因，即可以治本，有助延長患者壽命；同時對於治療其他基因突變遺傳病亦有突破，證明只要落功夫找出新分子，或可改變突變基因。

天文學獎得主為萊納特•林德格倫及邁克爾•佩里曼，以表彰他們對天體測量學的貢獻，尤其是在歐洲太空總署依巴谷號及蓋亞號的構想和設計中扮演的角色。

依巴谷在1989年發射，開啟了精確太空天體測量學的時代，曾測量逾10萬顆恆星的位置和運動狀況，其精確度比地面觀察台高出兩個數量級。蓋亞就於2013年發射，其設計以依巴谷的設計準則為基礎，但性能大幅提升，蓋亞幾乎將整個銀河系裡接近1%的恆星編入星表，目前已以視差為基準，測定超過5千萬顆恆星的距離，不確定性少於10%。兩名得獎學者分別在依巴谷及蓋亞的設計擔任重要角色。

邵逸夫獎理事會主席及評審會副主席楊綱凱指，準確的測量有助對銀河系有更深入理解，同時可進一步了解銀河系的歷史。

數學科學獎就由諾加•阿隆及埃胡德•赫魯索夫斯基奪得，以表彰他們對離散數學和模型論的貢獻，尤其是與代數幾何、拓撲和計算機科學的相互影響。

「邵逸夫獎」設有三個獎項，分別為天文學獎、生命科學與醫學獎和數學科學獎，每項獎金一百二十萬美元

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記者：黃小冰