【邵逸夫獎】6名學者分奪3獎　頒獎禮下半年舉行

▲ （記者會截圖）

2022年度邵逸夫獎得獎名單今（24日）出爐，由6名學者分別奪得天文學獎、生命科學與醫學獎和數學科學獎3個獎項，頒獎典禮將於下半年舉行。

天文學獎得主為萊納特•林德格倫及邁克爾•佩里曼，以表彰他們對天體測量學的貢獻，尤其是在歐洲太空總署依巴谷號及蓋亞號的構想和設計中扮演的角色。

生命科學與醫學獎則頒予保羅•內古列斯庫及邁克爾•威爾士，兩人發現囊腫性纖維化是分子、生物化學和功能上出現缺陷所引致，並鑑別和研發新藥物去修復這些缺陷，讓大多數患者得到治療，這些發現和藥物不但減輕人類的痛苦，還挽救無數生命。

數學科學獎就由諾加•阿隆及埃胡德•赫魯索夫斯基奪得，以表彰他們對離散數學和模型論的貢獻，尤其是與代數幾何、拓撲和計算機科學的相互影響。

「邵逸夫獎」設有三個獎項，分別為天文學獎、生命科學與醫學獎和數學科學獎，每項獎金一百二十萬美元

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰