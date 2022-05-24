  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校疫情】學校錄18宗陽性呈報　國際英文幼稚園涉當中6宗

社會 16:40 2022/05/24

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本港今（24日）增250宗確診，社區出現多個感染群組。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代最新疫情。

學校錄18宗陽性個案，涉及16名學生及2名職員，分別來自13間學校，包括4間幼稚園、1間小學及8間中學；國際英文幼稚園涉及6宗個案，其中4人同一班下午班，分別在5月22日、5月23日發病，最後一天上堂是5月20日，周六至本周一學校假期沒有上學，其中一名學生已打1針。

今日國際英文幼稚園再呈報2宗陽性個案，其一宗為任教確診班別的老師，5月20日出現病徵，當日快速檢測陰性，昨日核酸檢測樣本陽性，有任教上、下午班；另外該校上午班學生確診，班房與爆疫的下午班一樣，5月24日現病徵，今日快測陽性。當局在校內取環境樣本調查，上午及下午班共58名學生須停課，直至本周五，每日須快測。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
今日 10:00
【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
【第五波疫情】曾祈殷：對整體疫情審慎樂觀　新變種病毒流入社區或令疫情輕微反彈
今日 11:31
【第五波疫情】曾祈殷：對整體疫情審慎樂觀　新變種病毒流入社區或令疫情輕微反彈
【食物安全】英國德比郡Erewash區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品
今日 15:12
【食物安全】英國德比郡Erewash區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

你可能感興趣

【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
今日 10:00
【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
【第五波疫情】曾祈殷：對整體疫情審慎樂觀　新變種病毒流入社區或令疫情輕微反彈
今日 11:31
【第五波疫情】曾祈殷：對整體疫情審慎樂觀　新變種病毒流入社區或令疫情輕微反彈
【食物安全】英國德比郡Erewash區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品
今日 15:12
【食物安全】英國德比郡Erewash區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品
公立醫院 疫情 衞生防護中心 衞生署 學校 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光
13:11 2022/05/23
【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光