【學校疫情】學校錄18宗陽性呈報　國際英文幼稚園涉當中6宗

本港今（24日）增250宗確診，社區出現多個感染群組。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代最新疫情。

學校錄18宗陽性個案，涉及16名學生及2名職員，分別來自13間學校，包括4間幼稚園、1間小學及8間中學；國際英文幼稚園涉及6宗個案，其中4人同一班下午班，分別在5月22日、5月23日發病，最後一天上堂是5月20日，周六至本周一學校假期沒有上學，其中一名學生已打1針。

今日國際英文幼稚園再呈報2宗陽性個案，其一宗為任教確診班別的老師，5月20日出現病徵，當日快速檢測陰性，昨日核酸檢測樣本陽性，有任教上、下午班；另外該校上午班學生確診，班房與爆疫的下午班一樣，5月24日現病徵，今日快測陽性。當局在校內取環境樣本調查，上午及下午班共58名學生須停課，直至本周五，每日須快測。

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記者：陳麗娜