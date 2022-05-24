【第五波疫情】今日新增250宗確診　34宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組。（黃建輝攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:48】新呈報1宗危殆個案

李立業指，昨日新呈報1宗危殆個案，目前有10人危殆、8人嚴重，3人在深切治療病房，另有42人出院。

【16:44】太古城麥當勞群組再增1名33個月大男嬰染疫

太古城麥當勞群組再增1名33個月大男嬰染疫，他與家傭曾在5月13日到訪麥當勞，5月15日發燒及咳，5月16日檢測呈陽性，5月17日到東區醫院求醫，病徵輕微。男嬰在5月18日病徵減退出院。家傭一直無病徵，今早檢測呈陽性。男嬰母親在5月17日隨男嬰入院，其後亦染疫。

【16:43】蘭桂芳酒店群組再增1宗個案

蘭桂芳酒店群組再增1宗個案，涉一名居柴灣39歲男子。在檢疫第12日陽性，5月17日出現病徵，當日早上檢測陰性，深喉唾液檢測呈陽性，發現全基因序列與先前2宗個案一樣。他曾與群組一名染疫男子傾談，未戴口罩。曾往中央圖書館、機動部隊總部。

【16:41】沒有新增死亡個案

今日沒有新增死亡個案，累計死亡個案維持在9,157宗。

【16:38】學校錄18宗陽性個案

歐家榮表示，學校錄18宗陽性個案，涉及16名學生及2名職員。詳情即看：【下一頁】

【16:34】印度抵港貨機機組人員疑屬本地感染

一名由印度抵港貨機機組人員，疑屬本地感染，涉及一名36歲男子，曾於5月19日及5月21日前往印度，在當地閉環管理，無離開飛機，懷疑是回港後本地感染個案。

【16:30】本港今日新增250宗確診

本港今日新增250宗確診，當中89宗屬核酸陽性、161宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.8萬宗確診。

今日錄得34宗屬輸入個案。有24宗在機場檢測陽性，有6宗於檢疫酒店確診，大部分樣本在第3日至第8日檢測陽性。另有部分樣本第10日在社區檢測中心呈陽性，疑為復陽個案。

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記者：TOPick 港聞組