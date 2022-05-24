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【太古城麥當勞爆疫】群組再多4人確診　包括33個月大男嬰　

社會 16:55 2022/05/24

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太古城麥當勞爆疫。（陳國峰攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增250宗確診個案，中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段在另一枱用膳的一家、居康景花園的三母子，以及另外兩名同一時段到訪的食客。

與美國抵港6旬男接觸39歲男子確診

歐家榮公布，本港今日新增8宗BA.2.12.1個案，其中4宗涉及中環蘭桂坊酒店群組，以及由其引發的麥當勞群組，個案列為與輸入個案相關個案。當中包括中環蘭桂坊酒店相關的個案再多一宗，與早前染疫的美國抵港夫婦有關，涉及一名住柴灣已婚警察宿舍的39歲男警，已打三針。他在5月14日曾探訪65歲美國抵港男子，曾聊天多於半小時，當時沒有戴口罩。他在5月17日出現病徵，其早上快測陰性，到門診作核酸檢測，其後發現他們的全基因分析是相同，即感染Omicron BA.2.12.1。

該名男子傳染期曾到中央圖書館、亦有返回工作地點─機動部隊總部、員工餐廳、譚公廟道三興和船廠。另外，早前染疫的65歲美國抵港男子，曾於5月19日在家居隔離時與兩名顧客有接觸，他們今早的檢測呈陰性，當局會安排他們到檢疫。

確診33個月大男嬰與家傭曾訪太古城麥當勞

由中環蘭桂坊酒店群組個案引發的太古城麥當勞感染群組個案，今日再新增3宗確診個案，包括居北角兆華大廈33個月大男嬰及其家傭，二人曾於5月13日早上10時半到過麥當勞，15日出現發燒、咳嗽病徵，16日快測呈陽性，17日曾入住東區醫院，檢測亦呈陽性，18日出院，現時已差不多康復；其家傭今早亦快測陽性，而男嬰媽媽17日曾陪同其到東區醫院，同日樣本呈陽性。

至於日前染疫、居康景花園3母子，在全基因分析後發現同樣感染BA.2.12.1、由美國抵港6旬婦相同。

至少7人確診、染變種病毒BA.2.12.1

有關群組至今至少有7人染變種病毒BA.2.12.1，包括居中環蘭桂坊酒店美國抵港夫婦、同一酒店尼泊爾抵港檢疫住客、曾訪太古城麥當勞、居康景花園的3母子、曾與美國抵港男子接觸的39歲男警。

此外，歐家榮表示，BA.2.12.1有可能會比其他分支、病毒增加逾10%的傳染，可能會引起容易傳播，世衞指但暫未有證據有關病毒會增加重症及死亡風險。現時太古城3期的麥當勞的個案至今涉及5張枱，昨日亦與機電署到場視察，結果有待公布。

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記者：郭詩詩

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