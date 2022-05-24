【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　父親指護士沒提及嚴重須送院

▲ 2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊，父親指護士沒提及嚴重須送院。（資料圖片）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而向診所醫生求醫，男童獲醫生安排於診所內聞氣，惟醫生其後發現男童情況不妥，為男童急救後將其送院，男童經搶救後不治。死因庭今（24日）就事件展開死因研訊，死者父親供稱，診所護士並沒有提醒，若男童情況嚴重便需送院。

死者陳嘉懿（2歲）的父親陳達東今供稱，死者於2016年12月初出現感冒病癥，遂分別於12月4日、9日、13日及15日到不同的診所醫生求醫，其中12月13日，他帶死者前往醫生梁蔭基的診所求醫，當時梁診斷死者患有支氣管炎，因此為死者處方抗生素等藥物。

陳續稱，直至12月15日，死者的病情仍然反覆，因此妻子致電梁的診所，妻子跟診所護士通電話後，指護士態度不耐煩，並稱抗生素並非仙丹，提醒她要讓死者多喝水，其間並沒有提及若病情嚴重，需將死者送院。

及至12月16日當天，由於死者的孿生胞弟需前往聯合醫院覆診，因此他曾考慮帶死者一起前往醫院，但陳想起死者尚未完成抗生素療程，遂再次致電梁的診所。

陳指出，他向護士表示死者氣促，護士遂指診所有聞氣服務，陳於是與岳母一同帶死者前往梁的診所。經梁檢查後，死者獲安排聞氣，陳憶述當時負責登記的護士將藥水置於聞氣機內，便安排他和岳母分別協助死者聞氣，其間機器曾冒出蒸氣。

陳續指，聞氣期間護士曾兩度進出檢查，而死者亦表現放鬆，沒有掙扎或大叫。隨後另一名護士驚慌地走出來，看了死者一下後便大叫醫生，陳於是按指示將死者抱進醫生房，醫生為死者檢查後，便為死者進行急救，並叫護士致電召喚救護車。

死者其後被送到聯合醫院搶救，約半小時至1小時後，陳獲告知兒子已離世，而院方及後就因事件不尋常而報警。

陳指出，他事後曾向梁的診所索取死者的病歷卡，惟護士以病歷卡屬診所財產為由拒絕，最後梁手抄一份死者的病歷給他。

案件下午續審。

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記者：楊詠渝