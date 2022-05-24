【尚食劇透】第7集劇情預告　紫萍跪地一夜終感動孟尚食

▲ 《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第6集講到子衿說出喻氏染疾一事，瞻基又發現關鍵證據，幫太子扭轉局勢。

第7集（24/5）

漢王看到游一帆拜祭亡母，認出他是失蹤多年之子。

胡善圍扭傷腳，唯有子衿願去送飯，令其對子衿頗為欣賞，願加以提攜。

王遙清收月華為徒，兩人一起完善失傳古譜。

紫萍在寒風中跪地一夜，終令孟尚食答應讓她再入庖廚。

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