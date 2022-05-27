【蜜糖養生】蜜糖養顏潤燥營養價值高　專家介紹5款常見蜜糖功效

▲ 蜜糖養顏潤燥營養價值高，專家介紹5款常見蜜糖功效。

炎炎夏日，不少人會沖一杯蜜糖水滋潤身體。而蜜糖用途廣泛，能用於不同料理，同時營養價值極高，容易被人體直接吸收，是保健養生重要食材。味甜的特性亦深受大人小朋友喜歡。

養生學者JK@jklivingwell在Instagram發文，介紹5款常見蜜糖，並推薦給適合服用的人群。

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蜜糖小知識

蜜糖最主要成分是葡萄糖和果糖，另含有多種氨基酸和微量元素。至於礦物質，蜂蜜含量雖不高，但種類多及全面，好像鎂、鐵、鈣、鉮及鋅都兼具。

不同款式蜜糖都有分多或單花蜜講究。多花蜜又名雜花蜜、百花蜜，是蜜蜂同時採集兩種或以上蜜源植物的花蜜後釀成的蜂蜜。而單花蜜則是蜜蜂採集單一植物的花蜜後釀成的蜂蜜，純度達80%以上即可稱為單花蜜；95%以上即是極品單花蜜。

5款常見蜜糖

百花蜜（多蜜源、多花蜜）

龍眼蜜（龍眼花、單花蜜）

枸杞蜜（枸杞花、單花蜜）

柑橘蜜（柑橘花、單花蜜）

麥盧卡蜜（麥盧卡花、單花蜜）

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內容獲「JK養生學 @jklivingwell」授權轉載。

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責任編輯：張沛