【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天

▲ 慶祝58歲生日辦童話派對，翁靜晶被老公寵成公主。

本月22日是翁靜晶的58歲生日，當晚她在個人社交平台上載與丈夫何猷彪慶祝生日的照片。載上后冠的翁靜晶與丈夫一同切生日蛋糕，二人深情對望，甜蜜非常，有愛情滋潤的女人果然笑得特別甜。

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如公主般慶生

保養得宜的翁靜晶日前剛慶祝了她的58歲生日，她在社交網站發放照片，頭戴小后冠、身上掛著「Birthday Girl」的彩帶，站在老公何猷彪的懷裡。

二人一同手握刀柄切著面前粉紅色帶有喱士的旋轉木馬造型蛋糕，翁靜晶帶著甜蜜笑容情深地望著丈夫，而何猷彪露出鬼馬的微笑望實嬌妻，一切盡在不言中。

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▲ （Facebook圖片）

翁靜晶除了多謝大家的祝福，更感謝朋友、丈夫及孩子，給她一個童話般的生日派對。她寫道：

感謝上天，賜我一個守護天使，接受我一切的不完美，伴我同行人生的後段。

每日都提醒自己，幸福非必然；我得到的，遠超過我該得到的。

一個58歲的婆婆，除了感恩，還是感恩。

謝謝你們一直以來的愛護，你們的祝福，我感恩地收到了。

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樂善好施助弱勢

翁靜晶在2019年6月與拍拖5年的何東爵士曾孫何猷彪結婚，成為了香港四大家族之一的何東家媳婦。

婚後除了協助丈夫打理家族生意，二人又成立「何東文化發展基金」，去年底翁靜晶捐出了5個Hermès手袋於佳士德拍賣，目標是為基金會籌得200萬款項，紓緩基層學童家庭經濟負擔。

最後單計一個霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮（28cm）Kelly手袋成交高價達400萬港元，超過拍前低估價兩倍，創手袋全球拍賣價新紀錄。