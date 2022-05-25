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【新冠後遺症】新冠康復者或易感疲倦　理大職業治療師分享日常節能技巧

社會 21:32 2022/05/25

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黃曼華建議，可將家務分散於一周內不同日子完成。（資料圖片）

本港新冠疫情未止，不少市民確診後康復期間經常感到虛弱和容易疲倦，亦有各項「長新冠」症狀。理大康復治療科學系高級臨床導師（職業治療）黃曼華分享日常簡單節能技巧，能有效地應付康復期間身心疲憊的感覺，令日常活動的操作變得更簡單。

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黃曼華建議，市民可將活動分類為基本和非迫切性的，好好計劃每天的活動，優先處理慣常工作，避免不必要、額外的體力消耗，並要平衡工作及休息的時間。其他節能技巧如下：

  • 交替完成較繁重和較輕便的日常活動：如將家務分散於一周內不同日子完成；抹地、抹屋屬較繁重的工作，如非有迫切需要，可推遲來做
  • 轉變活動姿勢：避免長時間站立，將平日要以站立姿勢進行的活動，改為坐在有靠背的椅子上進行。穿鞋亦有節能方法，可嘗試把雙腳放入相應的鞋子，在不向前彎腰的情況下，把左右腳分別交叉地放在另一邊腳上，把鞋子穿上
  • 整理廚房或工作地方：常用物件放在觸手可及的位置，較重物品盡量擺放於腰間或以下的位置。抬起重物時，應貼近物件屈膝蹲下，用雙手將物件抬起，避免頻繁彎腰或伸手取物。

黃曼華又說，避免重複到訪同一地方，例如改到不同街市或購物商場購買產品，亦可減少心理上的疲憊感覺。

理大康復治療科學系高級臨床導師（職業治療）黃曼華。（理大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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