【重新出發】沙律帶備三點式拍旅遊節目　張沛樂大解放「除罩」遊泰國【多圖】

▲ 沙律張沛樂飛抵泰國拍旅遊節目《重新出發》。

由於泰國新冠肺炎疫情有緩和的跡象，月初當地政府再度放寬入境規定，令不少港人想赴當地享受陽光與海灘。

張沛樂本周日（5月22日）率先前往泰國拍攝開電視旅遊節目《重新出發》，介紹疫情後泰國的新景點，該節目由前TVB金牌監製、曾製作《3日2夜》的張志明打造，而沙律(其暱稱)更曾預告將於節目裡以性感泳衣示人，不禁令人期待沙律出水芙蓉一幕。

【ERROR成員】與沙律張沛樂互動取消IG關注 保錡公園食飯盒慶生

▲ 張沛樂於泰國街頭「除罩」拍照，爽爆！（取自instagram）

沙律飛往泰國

沙律昨晚（5月23日）於個人IG分享在泰國唐人街拍攝的照片，可以「除罩」於街頭影相，沙律一臉喜悅，當中她寫道：「好興奮，轉眼間就飛去泰國，轉換一下生活模式，看看新景象！做每一件事都是走出舒適圈，享受當下帶來的驚喜和喜悅！」

不少網民也十分羨慕，當中有人留言道：「要玩耐啲，返香港要隔離7日，無兩個星期都唔抵呀。」、「是否所有人不須帶口罩了？」、「好靚呀，食多啲美食。」和「食燕窩潤下」等。

其實出發前，沙律拍攝了一條短片於IG上分享，身穿淺藍色裝束的她表現相當興奮，當中她寫道：

終於出發去泰國了！

心情簡直興奮到爆炸！

放心，我會玩埋你哋嗰份！

把喜悅都分享給你們！

等你們再出發去泰國之前期待一下吧

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

《3日2夜》監製製作

今次沙律為香港開電視主持旅遊節目《重新出發》，當中她會走訪泰國曼谷多地，尋覓一些吃喝玩樂的好地方。

她曾於媒體訪問透露節目內容頗吸引，由於曼谷當地天氣炎熱，她會介紹當地做Spa的好去處，另外會游水兼享受日光浴，更會看看疫情之後泰國有何改變。

最新影片推介：余德丞專訪

沙律說：「拍旅遊節目最正是甚麼?就是甚麼也不用想，放空，他們為我計劃好去那裡，然後自己憑感覺去享受，這樣就最舒適。」

今次《重新出發》為前TVB綜藝金牌監製張志明負責製作，當年張志明製作一系列《3日2夜》捧出不少女神，而沙律亦早已透露於節目會以水著示人！

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【疑似出軌】ERROR成員保錡與女神沙律拍拖 正印女友Carrie指未分手疑偷食【多圖】

跳出舒適圈

另外，沙律與ERROR成員保錡於今年年初分手，回復單身的她於事業上從新出發。

她除跟10位攝影師合作推出寫真外，早前更透露會推出新歌，她曾於媒體訪問說：「我不會標籤和限制自己，不會因為我要唱歌就不可以拍戲，我想做一個真正藝人，很多事情都可以做。」，正如她留言所指「要跳出舒適圈」。