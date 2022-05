【回歸25周年】康文署辦慶回歸嘉年華至年底　市民可免費參與

▲ 表演團體DancingAndy and Artists,將帶來《舞出.希望》原創舞蹈和歌曲。(康文署提供)

康文署今日(24日)表示,5至12月舉行「25.35演藝嘉年華」,慶祝香港特區成立25周年,以及沙田大會堂和屯門大會堂啓用35周年,所有活動免費入場。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

署方指,嘉年華將分別在屯門大會堂、沙田大會堂、荃灣大會堂、元朗劇院和葵青劇院舉行活動。5月29日下午2時至5時在屯門大會堂舉行首場演出,藝術家及表演團體將演出多項活動。

「25.35演藝嘉年華」的6項演出,分別是DancingAndy and Artists以《舞出.希望》為題帶來原創舞蹈和歌曲表演;一舖清唱以無伴奏合唱重新編排和演繹樂曲及歌謠;Endor by Drip Music以電影音樂體驗形式,配合即時影像和騷靈音樂,帶領觀眾穿越香港大街小巷;演戲家族以其經典原創音樂劇歌曲貫穿整個演出,展現香港文化情懷;Jazzical by Music Lab以爵士風格改編並重新演繹多首經典古典樂曲;以及演藝學院舞蹈學院帶來現代芭蕾舞及維吾爾族舞蹈表演。

此外,延伸活動還包括戲曲音樂劇、音樂和舞蹈表演、兒童文學劇場和展覽。

為符合《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)及相關行政指令的規定,公眾人士在進入康文署轄下表演場地前,必須利用手機/其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼,以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。另外,根據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章)及相關行政指令的規定,所有進入康文署管理室內場所的人士,均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

實習記者:王小小