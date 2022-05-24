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【回歸25周年】康文署辦慶回歸嘉年華至年底　市民可免費參與

社會 16:34 2022/05/24

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表演團體DancingAndy and Artists，將帶來《舞出．希望》原創舞蹈和歌曲。（康文署提供）

康文署今日（24日）表示，5至12月舉行「25．35演藝嘉年華」，慶祝香港特區成立25周年，以及沙田大會堂和屯門大會堂啓用35周年，所有活動免費入場。

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署方指，嘉年華將分別在屯門大會堂、沙田大會堂、荃灣大會堂、元朗劇院和葵青劇院舉行活動。5月29日下午2時至5時在屯門大會堂舉行首場演出，藝術家及表演團體將演出多項活動。

「25．35演藝嘉年華」的6項演出，分別是DancingAndy and Artists以《舞出．希望》為題帶來原創舞蹈和歌曲表演；一舖清唱以無伴奏合唱重新編排和演繹樂曲及歌謠；Endor by Drip Music以電影音樂體驗形式，配合即時影像和騷靈音樂，帶領觀眾穿越香港大街小巷；演戲家族以其經典原創音樂劇歌曲貫穿整個演出，展現香港文化情懷；Jazzical by Music Lab以爵士風格改編並重新演繹多首經典古典樂曲；以及演藝學院舞蹈學院帶來現代芭蕾舞及維吾爾族舞蹈表演。

此外，延伸活動還包括戲曲音樂劇、音樂和舞蹈表演、兒童文學劇場和展覽。

為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，公眾人士在進入康文署轄下表演場地前，必須利用手機／其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。另外，根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

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實習記者：王小小

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