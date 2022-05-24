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【污水陽性】薄扶林置富花園及灣仔柏傲山樣本呈陽性　當區民政事務處共派逾27萬套快測包

社會 16:35 2022/05/24

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(林宇翔攝)

​民政事務今日（24日）表示，因應南區、灣仔及東區採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約273000套快速測試套裝。

快速測試      

南區-海怡半島、置富花園及置富花園－雅緻洋房
      
灣仔-勵德邨、金龍大廈、威景台、上林及柏傲山
      
東區-賽西湖大廈、寶馬山花園、富豪閣、雲景台、珊瑚閣、杏花邨及杏花園
      
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」（www.chp.gov.hk/ratp）申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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