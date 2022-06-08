【升中面試】Band1英中沙田祟真中學　2022中一面試考社會發展

要考進一間好學校，除了學業成績出色，面試往往是加深考官對考生印象的不二法門，面試技巧得宜更對考入理想學校出奇效。有小六生在中一自行分配學位獲沙田區Band1英中沙田祟真中學取錄，她分享面試題目及自身回答。面試題目中文、英文並用分３個部分，考驗學生語文水平及對社會時事觸覺

最新影片：

沙田祟真中學的中一自行分配學位學額為50個，所有申請者均獲面試機會，申請收生準則如下：

學業成績（教育局學生成績次第排名;申請人按排名獲相對應分數）45%

面試表現 40%

課外活動及服務 10%

小五、小六操行 5%

今年成功在中一自行分配學位獲沙田祟真中學取錄的小六女生分享，該校面試題目，受疫情所限，今年沙田祟真中學面試過程採取即時錄影的形式進行，面試生收到問題後即時錄影作答再傳輸回學校。內容一共分為3個部分，第1部分是文章閱讀，第2部分則是以英文作答看圖說話，最後一部分為中文問答。

中文問答：

第一條是教育類的問題

1. 你認為一個好家長是怎樣的?

女生作答，一個好家長要體諒自己子女，不會因小朋友年紀輕就甚麼都不明白，認為家長所說就是對的，而是要體諒子女，設身處地為子女著想。

第二條題目則有關社會發展

2. 如果政府在社區內增加體育設施，能否令市民更願意做運動？

她認為政府在社區興建更多體育設施，可以令市民更主動做運動，市民疏於做運動的原因在於家中附近沒有體育設施，若要做運動只能到更遠的地方，社區更多體育設施可以令市民更願意和主動參與運動。

根據中學概覽，沙田祟真中學主要以英文作主要教學語言，學生在早會及擔任大型活動司儀均以英語作分享，營造有利學習英語的環境。同時推行小班教學，各級分6班，每班26-28人，加強師生互動，照顧不同能力學生需要。沙崇推動學生為主的學習模式，增加學生主動自學能力，配合各學科專題研習，讓學生研習過程中自行建構知識，從而實踐終身學習。

初中及高中按照學生英語、數學或普通話學習中文能力分班。中、英、數及理科設精英課程，安排能力較佳學生參加各類校內校外資優課程及國際測試，配合資優學生的需要；又為能力稍遜學生安排輔導課程，全面照顧不同學習能力之學生。

沙田祟真中學學生文憑試成績優異，2021年有91%畢業生符合本地學士課程最低要求（3322+2），逾75%學生英國語文達第 4 級或以上。逾79%學生數學必修部分達第 4 級或以上。

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳