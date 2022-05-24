【兒童中暑】慳家嫲嫲炎夏拒開冷氣風扇　孫仔體溫高熱到癱軟疑中暑【附急救法】

▲ 台灣有位慳家嫲嫲，炎夏拒開冷氣風扇，令孫仔熱到癱軟疑中暑。

夏日熱辣辣，少不免都會開冷氣，台灣有名女網民大呻奶奶過分慳家，在炎夏堅持不開冷氣風扇，令到她的小朋友體溫過高、熱到癱軟，疑似出現中暑的徵兆，令她忍不住頂撞了奶奶，打破了「孝順善良好新抱」的形象。

慳家嫲嫲拒開冷氣予孫仔

綜合台灣傳媒報道，有名女網民於5月中以匿名在「爆料公社」app發帖，她直言本來想走的路線是孝順善良的好媳婦，可是遇到教育理念不同的奶奶，奶奶更險令孫仔中暑，令事主不禁發火。事主指出奶奶經常干涉教育孩子，有次在大熱天悶熱也堅持不開風扇冷氣，令她接受不來。

我一進家門就看到小孩熱到整個身體都是燙的，整個人是攤在沙發上！

事主當刻問奶奶為何不開冷氣和風扇，平時奶奶常常做錯事情，就會說沒關係、沒這麼嚴重，果然奶奶只是回覆︰

我不會熱啊！沒關係，又沒這麼嚴重！

最新影片︰

小孩身體發燙癱軟梳化上

新抱聽到很氣憤，看見自己懷胎10月的寶貝受苦就是因為奶奶所謂的「沒關係」，真的氣瘋了，事主隨即直接開冷氣和風扇，冷淡地回說︰

我要緊的不是妳，是我的小孩！

可是嫲嫲仍不覺得自己令孫仔受苦，辯稱「可是開冷氣浪費錢，電扇我會冷耶」。新抱忍不住強調事件的嚴重性，

我在乎的是小孩的命，不是在乎妳會不會冷，不開這些也可以啊！我們就一起等小孩熱死再送醫院吧！

當下嫲嫲很震驚，才發現孫仔的體溫真的過熱，熱到癱軟在梳化，才閉嘴不說話。而老公一直都要事主多跟長輩溝通，此事人夫也明白是長輩出大錯。

網民留言︰長輩堅持己見

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拆解嬰幼兒中暑症狀

中醫爸B馬琦傑醫師曾接受TOPick訪問表示，中暑因皮膚的血管擴張，令供應大腦及身體各部分的血液減少，引致暈厥。如一旦發生高熱痙攣，最嚴重可致死亡。家長可留意小朋友中暑徵狀，包括身體摸起來總熱熱的，體溫介乎正常和發燒的臨界點；中暑時會有汗流太多或是汗流不出來的情況，表現得疲倦、食慾不振；常常想喝水，也有頭昏頭脹、嗜睡的症狀。

如中暑小朋友體溫高過41度，要立刻求醫，父母可參考以下方法進行急救，盡快令患者降低體温，包括將中暑小朋友移去陰涼地方；用涼水澆在皮膚上，再用扇撥；若有冰可放腋下，加快散熱；若尚有意識時，可大量飲用開水。另外，小朋友出現中暑，可以在肩井穴，風池穴、合谷穴等打圈按摩，加上熱敷，可以幫助讓他們放鬆肌肉及不適。

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責任編輯︰王明芳