【明星減肥】39歲謝婷婷淡妝騷滑溜肌膚　靠8大秘訣瘦身做靚媽　

▲ 謝婷婷靠8大瘦身秘訣做靚媽。

謝霆鋒胞妹謝婷婷自與舊愛安志杰分手後，感情事保持低調，2019年突然宣布秘密產女榮升人母，消息令外界震驚。由於謝婷婷對女兒親父的身分絕口不提，僅透露女兒名字叫Sara。

近年，謝婷婷回溫哥華定居，專心湊女，生活非常低調，上載女兒相片必定遮樣，不過謝婷婷近期更新社交平台的頻密度，明顯比起以往少得多。

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撇甩野性形象做賢母

快將踏入40歲的謝婷婷，就算淡出娛樂圈成為全職人母，身形依舊無走樣，肌膚狀況更一如從前。

近日她在社交平台拍片分享護膚心得，過往愛以smokey eyes濃妝示人的婷婷，可能隨住成為母親的影響，罕有以清淡妝容亮相，撇甩當年野性較重的形象，多了一份賢妻良母感。

婷婷定居加拿大前，一向深受不少美容品牌青睞，常獲邀擔任品牌廣告代言，是商戶的寵兒。

身高175cm的婷婷，具備模特兒纖瘦身形的條件，向來對身形管理十分嚴謹的她，懷孕及產後均沒見得肥胖，面尖零水腫、手腳纖幼。

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別以為得天獨厚就足夠，其實婷婷在keep fit生涯花下不少功夫，她曾分享8招獨門瘦身秘訣，一起看看究竟如何塑造緊緻零贅肉的完美體態！

瘦身第1招：早睡

謝婷婷懂得把握新陳代謝及身體修復的黃金時段，能加速塑身排毒的效果，而且充足睡眠有助提起精神，對翌日工作及運動事半功倍。

瘦身第2招：減肥塑造更美胸部曲線

她曾透露瘦身前因脂肪過多，令胸部曲線不明顯。減肥後肌肉增加，身體線條變得緊緻，同時胸部也會變得堅挺，線條看起來更豐滿。

瘦身第3招：堅持正常飲食

婷婷在進行減肥時絕不節食，她會在餐單減少攝取糖份及碳水化合物，並大量吸收營養補充品以確保身體有足夠營養，避免減肥和年齡增長而減慢新陳代謝。

瘦身第4招：中藥減肥

雖然婷婷鬼妹仔性格，但深信中醫能健康地瘦身，不會帶來副作用之餘，又能調理身體。她曾在短時間內減手臂、腿、腰和腹等部位，效果良好不反彈。

瘦身第5招：自製蔬果汁

她愛自家製鮮榨蔬菜汁或藍莓沙冰當作早餐，營養豐富不包防腐劑；而開工若感得肚餓，也會吃泡菜和西柚果腹。

瘦身第6招：培養運動興趣

婷婷一向好動，對多項運動感興趣，包括高爾夫球、游泳、網球、拳擊、射箭等，就算sky diving也大膽挑戰，跟其外表一樣夠酷！

瘦身第7招：多走路行樓梯

她熱愛到郊外行山，而有機會必以行樓梯取代搭升降機。她亦會在飯後盡量會出外散步，幫助消化。

瘦身第8招：浸浴

婷婷愛一邊看書或聽音樂，一邊享受浸浴的me time。浸浴既有助促進血液循環和新陳代謝，又可以放鬆心情，對身心有強大的功效。

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