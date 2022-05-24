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【污水檢測】九龍城旭日豪庭及堅尼地城盈基花園等污水陽性　民政處向當區居民派21萬快速測試包

社會 17:05 2022/05/24

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(林宇翔攝)

政府今日（24日）表示，九龍城、中西、觀塘區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

 快速測試
 
九龍城區 — 樂民新村、龍德大廈、晨樂大廈、都會151、翰畋、旭日豪庭、宏豐大廈、寶德大廈、聯業大廈、津匯、銀漢大廈、益民大廈、安慶大樓及德朗邨

中西區 — 學士臺、再輝大廈、盈基花園、綠意居、羲皇臺、太白臺1-15號、萬發大樓、太白居、金寶閣、如意大樓及懋華大廈

觀塘區 — 秀茂坪邨

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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