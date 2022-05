【時代】雜誌公布2022年全球百大影響力人物　劉思慕+楊紫瓊+谷愛凌入選

▲ 美國雜誌《時代》(TIME)公布了2022年全球百大影響力人物!

美國雜誌《時代》(TIME)於今天(­5月23日)公布了2022年全球百大影響力人物(TIME 100 MOST INFLUENTAL PEOPLE 2022),分為藝術家(Artists)、創新者(Innovators)、巨頭(Titans)、領導者(Leaders)、代表人物(Icons)以及先鋒者(Pioneers)等範疇。

當中在MARVEL電影《尚氣與十環傳奇》演「尚氣」一角的劉思慕(Simu Liu)在藝術家類別的其中一位。而Simu Liu亦在社交網留言感到開心和榮幸,亦表示很難用言語表達能登上這全球百大影響力人物榜的感受,並承諾會繼續做好自己本份,利用自己的能力對社會做更多貢獻的事。

「第二代蜘蛛俠」安德魯嘉菲(Andrew Garfield)、「新貓女」素兒卡維斯(Zoë Kravitz)、演員Sarah Jessica Parker、童星出身的雅曼達施菲(Amanda Seyfried)、查寧泰坦(Channing Tatum)等,還有美國華裔花式滑冰男子單人滑運動員陳巍(Nathan Chen)亦同樣入圍這個藝術家類別。

「新蜘蛛女」Zendaya則入選為創新者的類別,Zendaya亦在社交網發文感到榮幸能夠入選,對她而言絕對是一個很特別的象徵意思。

至於近日憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),而人氣再度急升的楊紫瓊和熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫等,則入選在巨頭類別。

而18歲的中美混血兒自由式滑雪運動員谷愛凌亦入選在先鋒者這個類別,年紀輕輕已經被當選為全球百大影響力人物之一,可見前途無可限量。

另外,在代表人物中,亦有多位歌手、運動員榜上有名,包括格林美歌后Mary J. Blige、英國天后Adele、西班牙網球巨星拿度(Rafael Nadal)、中國網球運動員彭帥、演員奇洛李維斯(Keanu Reeves)等。

