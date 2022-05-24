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【時代】雜誌公布2022年全球百大影響力人物　劉思慕+楊紫瓊+谷愛凌各自入選

娛樂 17:38 2022/05/24

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美國雜誌《時代》（TIME）公布了2022年全球百大影響力人物！

美國雜誌《時代》（TIME）於今天（­5月23日）公布了2022年全球百大影響力人物（TIME 100 MOST INFLUENTAL PEOPLE 2022），分為藝術家（Artists）、創新者（Innovators）、巨頭（Titans）、領導者（Leaders）、代表人物（Icons）以及先鋒者（Pioneers）等範疇。

最新影片推介：余德丞專訪

美國年度亞裔盛宴《尚氣》連奪3奬　陳法拉身穿高貴晚裝豔壓全場
 
當中在MARVEL電影《尚氣與十環傳奇》演「尚氣」一角的劉思慕（Simu Liu）在藝術家類別的其中一位。而Simu Liu亦在社交網留言感到開心和榮幸，亦表示很難用言語表達能登上這全球百大影響力人物榜的感受，並承諾會繼續做好自己本份，利用自己的能力對社會做更多貢獻的事。

「第二代蜘蛛俠」安德魯嘉菲（Andrew Garfield）、「新貓女」素兒卡維斯（Zoë Kravitz）、演員Sarah Jessica Parker、童星出身的雅曼達施菲（Amanda Seyfried）、查寧泰坦（Channing Tatum）等，還有美國華裔花式滑冰男子單人滑運動員陳巍（Nathan Chen）亦同樣入圍這個藝術家類別。

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「新蜘蛛女」Zendaya則入選為創新者的類別，Zendaya亦在社交網發文感到榮幸能夠入選，對她而言絕對是一個很特別的象徵意思。

至於近日憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），而人氣再度急升的楊紫瓊和熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫等，則入選在巨頭類別。

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而18歲的中美混血兒自由式滑雪運動員谷愛凌亦入選在先鋒者這個類別，年紀輕輕已經被當選為全球百大影響力人物之一，可見前途無可限量。

另外，在代表人物中，亦有多位歌手、運動員榜上有名，包括格林美歌后Mary J. Blige、英國天后Adele、西班牙網球巨星拿度（Rafael Nadal）、中國網球運動員彭帥、演員奇洛李維斯（Keanu Reeves）等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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