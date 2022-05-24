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李龍基攜少妻宣傳演唱會　愛妻送親筆畫贈葉振棠陳浩德

娛樂 17:13 2022/05/24

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李龍基攜少妻出席演唱會記招。

葉振棠、李龍基、陳浩德今日（24日）出席宣傳活動，三位小生將於今年7月15至17日於伊利沙伯體育館舉行《三生有幸經典演唱會2022》，也是是三人自2018年舉辦演唱會以來首次再度聚首開騷，坦言等到「頸都長」。

三人表示原定2019年底舉行的《三生有幸》系列演唱會，不料新冠疫情開始而被逼取消，已出售的門票亦作全數退款。這三年因疫情反覆而多次延期。故這次機會確實是得來不易！

三位小生開個唱。

為了今次演唱會，李龍基太太Chris Wong亦送上一份非常特別的神秘禮物，以祝賀丈夫及葉振棠、陳浩德演出成功，那便是一幅親手繪畫的人像油畫。

畫中以演唱會海報中三人的照片作為藍本，十分逼真，李龍基笑言：「我太太Chris對於繪畫都有些研究，故她花了十多天時間繪畫，希望送上此油畫祝賀我們演出成功。」

他笑言：「今天運送過程中出現了一段小插曲，因為我架車唔夠大，所以將幅畫綁在車頂送來會場，但行駛途中下起雨來，幸好太太早有準備，畫像才不致被淋濕。」三人更笑言這是個好預兆，就像他們與廣大市民般，即使遇到風雨也一直走下去，更即席獻唱一首《風雨同路》，以表達他們現時的心情。

而今次演唱會希望藉此答謝香港明愛一直對香港各界的貢獻及支持。此外，三人更預告演唱會經過三年籌備，將有十分豐富的內容及歌曲，更透露演唱會將有非常特別的開場送給大家，包保大家看到會「嘩嘩大叫」。被問到是否會有非常厲害的造型？李龍基搞笑道：「或者我哋全部唔著衫添！」

最新影片：余德丞訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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