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【打擊毒品】海關檢約460萬元疑可卡因　拘捕43歲男子

社會 17:37 2022/05/24

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（黃傑偉攝）

香港海關今日（24日）表示，機場檢獲約4.2公斤懷疑可卡因，估計市值約460萬元，拘捕43歲男子。

海關毒品調查科機場調查科調查主任鄒永昌指，透過風險評估截查一名由巴西聖保羅經卡塔爾多哈到港男子，男子持兩件行李箱及公事包，兩件行李重量異常，及X-光下有異常影像，關員決定徹底檢查行李，在兩件行李發現9個夾層，每個夾層有1包共9包懷疑可卡因，共重4.2公斤總值超過460萬元。關員隨即以販運危險藥物罪名拘捕該名入境43歲報稱商人男子。案件交毒品調查科跟進，調查發現男子為1,000美元報酬挺而走險。

他又稱，今宗案件為2020年12月疫情後首宗空運入境案件，隨著全球疫情緩和，各地陸續放寬出入境限制，海關相信販毒集團會不擇手段將毒品輸港。但不論疫情程度，將透過風險評估分析從源頭打擊毒品流入本港市場，捍衛香港安全。

海關重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉
 

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