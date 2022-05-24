【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　醫生指早已召救護車候命

▲ 醫生梁蔭基今於死因裁判法院作供。楊詠渝攝

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於醫生診所聞氣後死亡，死因研訊今（24日）午續。為男童安排聞氣的醫生梁蔭基供稱，他早於安排男童聞氣的同時，已命護士召救護車。惟死因裁判官指梁未有在排板上紀錄，質疑柂是否當時已決定召救護車。

於2016年12月16日事發當天為死者陳嘉懿（2歲）診症的醫生梁蔭基，今於庭上讀出其醫療報告。梁於報告中指出，他曾於12月13日為死者診症，其診所護士亦曾提醒死者父親，若死者病情嚴重便應向急症室求醫，惟死者仍前往診所，因此梁亦有為死者診症。

梁續指，當日死者沒有發燒，但一直哭泣，呼吸很重，面色蒼白，亦有氣促情況。梁相信死者可能患有肺炎，因此要求護士致電召喚救護車將死者送院。同時，梁安排死者聞氣，讓死者吸服兩款混合的氣管舒張劑，以協助其呼吸，梁要求護士每兩分鐘檢查死者1次。

梁又指，約4分鐘後，護士向他指死者情況轉壞，當時死者身體軟弱、呼吸淺、眼皮半張開，他檢查下發現死者已沒有呼吸和心跳，遂替他進行急救及安排送院。

梁於報告中又指，診所護士毋須經過特別訓練，便可使用聞氣機，而聞氣機的原理是將藥物霧化，供病人吸服。

死因裁判官問及梁於12月13日的排板上，出現12月16日才後補的內容。梁解釋死者於16日出事後，他趁著記憶猶新便將13日的診症情況補充到排板上。

裁判官質疑梁於16日的排板上，為何沒有紀錄要將死者送院。梁回應指他口頭上說過，而且安排死者聞氣的同時決定的，但未有想起要作紀錄。裁判官批評梁在排板上甚至沒有紀錄其診斷結果，梁承認他寫得比較簡單。

梁又於庭上供稱，當死者的父親帶著死者步出診症室準備聞氣時，他尚未告知父親指死者需送院，因為他想待父親「定少少」才告知他。裁判官指正常救護車只需數分鐘便抵達，但由死者離開診症室起計，直至救護車到場，最終需時20分鐘，質疑梁是否真的早已召救護車，裁判官又提醒梁不可在庭上說謊，因為閉路電視紀錄了一切，梁回應指他的確曾命令護士要告知死者父親。

案件明（25日）續審。

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記者：楊詠渝