【寵物情緣】創立《香港爬道》由演員變爬蟲KOL　Bowie Chan只為保持飼養初心【內附連結】

▲ YouTube頻道《香港爬道》於7年由Bowie Chan前創立。

飼養爬蟲類動物一直以來被視為冷門的興趣，但自從演員Bowie Chan 7年前於YouTube開設《香港爬道》頻道後，這道大門似乎開啟了不少，頻道裏充實的內容既讓初階者增長知識，同時又叫港人懂得爬蟲不再是生人勿近的物種，不過，在訪問中他自言今天的心態踏入新階段，期望有一天放開雙手甚麼都不要再養下去。

還記得那天接近30度的高溫，筆者去到位於荔枝角《香港爬道》工作室，門前店舖的名字是Billy & Betty Tailor Made，推門入內眼前蓄著一頭長髮的男子，正是本地熱愛飼養爬蟲者無不認識的Bowie Chan。要給門外漢認識Bowie，簡單地說他一人分飾數角，既是演員、同時又是西裝店和《香港爬道》工作室的店主和同名YouTube頻道的主持人。Bowie說：

8歲時我於新加坡定居，和其他小朋友一樣喜歡飼養小動物解悶，25歲已在陸軍當上沙展。因為住在香港的舅父提議我回港當西裝學徒，因而回流，及後開店遇上經濟起飛，生意不俗，好不風光。當時自己做人和處事態度有點輕狂，今天回看不是好事。

至於緣何與爬蟲動物結緣，一躍成為4萬多人追隨者的YouTuber﹗全是因為他立志當一位演員。他補充地說：當時要訓練自己面對鏡頭說話，自己家裏又飼養一些爬蟲動物，於是買了部相機，自己動手拍起片來。

▲ 曾經被其他傳媒形容為積極的悲觀者的Bowie Chan，今天YouTube裏的《香港爬道》頻道內容大幅減產，自言要講的都已經講完﹗他說：「在香港生活的15年已經很累，說不定有一天結束身邊所有東西，現在和太太抱著家中的老貓過日辰就已經心滿意足。」（攝影：黃建輝）

的確，看早期《香港爬道》的短片，沒有甚麼花巧剪接可言，正所謂一鏡直落20多分鐘，Bowie滔滔不絕大談飼養心得，有點近乎個人表演的況味。

入坑

早期港人飼養爬蟲動物資訊缺乏，全靠店舖或人傳人口述經驗，又或是大家去圖書館尋找相關書籍。飼養爬蟲是一門另類興趣，飼養過的人從中了解過程後，會產生甚麼都想養的念頭。

這亦是Bowie所說大部分爬蟲友不能自拔「入坑」的必經過程。

Bowie說：簡單來說爬蟲有4個品種項目，鱷魚、龜、蜥蝪和蛇，前者我們養不了，但其他項目可透過繁殖和了解基因而得出不同顏色的物種，養殖了一段日子，都會被捲入這個無盡的深淵，所有物種都想嘗試繁殖，甚至研究牠們的基因，捲入後會花很多金錢購買，從而得到同路人身份上的認同和炫耀，甚至賣出物種來賺錢。自問自己都曾經有過這樣的一段迷失期，購買一些罕有的物種繁殖出售，及後就懂得這樣做不就是違背了飼養寵物的初心-------只想養好動物。」

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他指：「我今天不是站在道德的高地說話，只是做人會經歷每個不同階段和思維。自問有一段時期只想買一些漂亮的物種來繁殖，後來愈了解愈覺得自己養得不好，甚至覺得沒有能力養好牠們，這不代表我不愛動物，而是熱情慢慢退卻，今天的的寧願養少一點，但都要養好牠們。」

而這個想法直接反映在他的這店舖裏，店內沒有如其他爬蟲店展示著大量的奇珍爬蟲，相反以改善牠們居住環境的器材佔著更大比重，例如一踏進店內盡是玻璃缸和寵物糧食（主打售賣爬蟲利潤會更多），歸根究底，他嘗試用最難行的一條路去經營他的店舖。他說：

過往一直都有拍片去分享自己飼養爬蟲心得和個人的價值觀，YouTube頻道做了7年，懂得的人都會明白我的做人態度。 我希望看《香港爬道》的觀眾來到這間店舖時，感覺到我的展示和頻道上的觀點來得吻合。至於物種選擇不多，自然難與外間的店舖相比，但物種一旦多了，自然會有動物死得更多的情況出現，於是我就是看到這個市場上的空隙，決意由初心做起，走最難行的一條路。

▲ 去年10月他與一創作團隊合作當上指導工作，為模特兒和爬蟲拍攝一輯相片，當中經歷了模特兒哭著退出拍攝工作，幸好經過他與模特兒的心理輔導後，作品呈現出不一樣的美。（圖片受訪者提供）

我有話說

今天的Bowie由從前專注於西裝店（因為漫長的疫情而令到店舖暫時停運，暫時只為熟客服務），到開設爬蟲工作室，現在的他自言為「過日辰」地生活，不下一次笑言生活上賺到一個飯盒和有租可交已經滿足，而順理成章地YouTube裏的《香港爬道》頻道內容亦大幅地減產。他斬釘截鐵地說：

我要講的，基本上都已經講完﹗ 30歲時為了想當演員，練習在鏡頭前說話才拍片，當初沒有想到居然會有人看，還有人會follow頻道，高峰期一星期拍足3條片，多了人看會沾沾自喜，結果情況就做到好像『先達手機』一樣，一有手機損壞就想到先達，一講爬蟲就大家就想到我。 但我覺得今天已經完成了任務，現在頻道裏很少介紹動物，亦沒有觀眾壓力，心態轉變過來，只想大家養好寵物。

笑言自身是「爬蟲界先達手機佬」的他，除了被不少學校誠邀出席介紹爬蟲動物的講座外，亦偶爾於電視節目上找到他的蹤影，熒幕上的曝光比他當上演員的身份還要多，這一種「意外」又豈是Bowie當天可曾想到。Bowie補充：

開設了YouTube頻道，隨意拍片隨意上載，多了人認識觀看，反而電影工作減少了，及後在電視接受訪問，出現於兒童節目做多了面對群眾的事，身份上有變，有點公眾壓力，開始時不太習慣，但思維上慢慢變得正面，不再只談爬蟲繁殖的一事上，開始融入（大眾）......

人生就是這樣奇妙，「有心裁花花不發，無心插柳柳成蔭」。不就是最好用來形容今天的Bowie嗎？

記者：何偉雄

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