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【品牌速報】Nike舉行成立50周年展覽　四大展區重現歐鎧淳+張家朗身影

休閒消費 17:52 2022/05/24

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Nike香港特為本地運動員打造一場《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程。

為慶祝品牌成立50週年， Nike香港特為本地運動員打造了一場《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程，「堅決不停 Never Done」的品牌理念，將透過4大區域生動呈現，由每個空間分別展現Nike在不同領域的精進軌跡，同時重申Nike對支持運動員堅定不變的承諾。

Nike 50 Moments一區以沉浸式視聽體驗，呈現Nike的過去、現在與未來，重現品牌歷史上的每個重大時刻 ── 慶祝經典球鞋的誕生、回味鼓舞人心的廣告企劃、宣揚運動員的精彩表現，並展望未來的無限可能，同時亦會看到熟悉的香港運動員身影，包括曹星如、歐鎧淳及張家朗等人。 

主題區包括Moon Path，展出陣容由K11借出的極為罕有Moon Shoe HK最初版打頭陣，最後由跑出新紀錄的 Alphafly Next% 作結。 

Moon Path

在Allure of Air這條隧道內緩步前進，可看到Nike最具代表性的創新技術之一Nike Air，如何陸續延伸出不同的形狀，並在接踵而至的氣墊緩震挑戰下不斷進化。

Allure of Air

另外，在Move to Zero Lounge內，展示出Nike永續創新技術的歷史，包括Nike其中首批嘗試閉環式產品ZVEZDOCHKA，及Pegasus Turbo Next Nature ── Nike 在結合保護地球未來與高性能設計的最新成果。 

Move to Zero Lounge

同場更有6位本地創意藝術家，以「創建永續生活空間」為主題，將Nike的生產廢料巧妙幻化成藝術作品重生。循環再生的廢料包括棄置的鞋盒及Nike生產過程中的碎布。所有廢料均於本地回收，呼應Nike閉環式供應鏈系統的願景。

在場的藝術作品可單獨出售，所有收益將捐贈予由新世界發展策動之大型捐贈配對平台Share For Good，以支援受COVID-19影響之有需要人士。 

Nike at 50: A Genealogy of Progress詳情 

日期： 2022年5月23日 (星期一) 至6月11日 (星期六) 

時間： 上午11時至晚上9時 

地點： K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre 

登記： https://www.k11musea.com/happenings/ 

記者：Eric

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