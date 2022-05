【品牌速報】Nike舉行成立50周年展覽　四大展區重現歐鎧淳+張家朗身影

▲ Nike香港特為本地運動員打造一場《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程。

為慶祝品牌成立50週年, Nike香港特為本地運動員打造了一場《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程,「堅決不停 Never Done」的品牌理念,將透過4大區域生動呈現,由每個空間分別展現Nike在不同領域的精進軌跡,同時重申Nike對支持運動員堅定不變的承諾。

Nike 50 Moments一區以沉浸式視聽體驗,呈現Nike的過去、現在與未來,重現品牌歷史上的每個重大時刻 ── 慶祝經典球鞋的誕生、回味鼓舞人心的廣告企劃、宣揚運動員的精彩表現,並展望未來的無限可能,同時亦會看到熟悉的香港運動員身影,包括曹星如、歐鎧淳及張家朗等人。

主題區包括Moon Path,展出陣容由K11借出的極為罕有Moon Shoe HK最初版打頭陣,最後由跑出新紀錄的 Alphafly Next% 作結。

在Allure of Air這條隧道內緩步前進,可看到Nike最具代表性的創新技術之一Nike Air,如何陸續延伸出不同的形狀,並在接踵而至的氣墊緩震挑戰下不斷進化。

另外,在Move to Zero Lounge內,展示出Nike永續創新技術的歷史,包括Nike其中首批嘗試閉環式產品ZVEZDOCHKA,及Pegasus Turbo Next Nature ── Nike 在結合保護地球未來與高性能設計的最新成果。

同場更有6位本地創意藝術家,以「創建永續生活空間」為主題,將Nike的生產廢料巧妙幻化成藝術作品重生。循環再生的廢料包括棄置的鞋盒及Nike生產過程中的碎布。所有廢料均於本地回收,呼應Nike閉環式供應鏈系統的願景。

在場的藝術作品可單獨出售,所有收益將捐贈予由新世界發展策動之大型捐贈配對平台Share For Good,以支援受COVID-19影響之有需要人士。

Nike at 50: A Genealogy of Progress詳情

日期: 2022年5月23日 (星期一) 至6月11日 (星期六)

時間: 上午11時至晚上9時

地點: K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre

登記: https://www.k11musea.com/happenings/

記者:Eric