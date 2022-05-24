【對抗濕疹】工作壓力大致濕疹復發　 28歲港女中醫治療3周回復白滑肌【附食療】

▲ 28歲女子因壓力大、吃牛肉敏感致濕疹復發，搽類固醇反致惡化，接受中醫治療3周後回復白滑肌。

濕疹發作極痕癢，壓力、飲食也是誘發因素。本港一名28歲女子患濕疹十多年，因工作壓力、食物敏感致復發，雙腳出疹，痕癢、灼熱，搽類固醇後反趨嚴重。其後，她轉而求診中醫，接受治療3周後，紅疹消褪，重見白滑肌膚。

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壓力大吃海鮮牛肉致濕疹復發

註冊中醫師李灼梅向TOPick分享一宗濕疹病例，她受訪時表示，該名28歲女子自中學時期患有濕疹，由壓力引起，至今已十多年。除了手腳，嚴重起來，她面部也會出現濕疹，一直以來也求診西醫，服用處方的抗敏藥，並外塗類固醇藥膏控制病情。

惟近期她因為工作壓力大、休息不足，飲食一時沒為意，進食海鮮和牛肉後出現過敏反應，導致濕疹大爆發，為歷來最嚴重的一次。她痕癢難當，無法入睡，日間工作也受影響，恐怕全身發作，遂向西醫求診，處方了一星期藥物。惟情況未見改善，反趨嚴重，故她轉而求診中醫。

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雙腳出疹痕癢治療3周好轉

李醫師表示，求診前她先是小腿濕疹發作，然後蔓延至大腿內側，皮膚色紅，且有灼熱感，令她心情十分低落。初診時，李醫師發現該女子除了大腿和小腿出疹、發紅並有灼熱感，而且伴隨以下症狀：口渴欲飲、心煩失眠、皮膚痕癢、小便黃、大便黏馬捅、便後肛門有灼熱感。經辨證論治後，判斷患者屬於中度嚴重的急性濕疹，中醫辨症為濕熱型。

患者內服中藥，並接受針灸，治療2星期後，濕疹已消退九成，雖偶然仍有痕癢，但已能入睡。接受中醫治療3星期後，她已臨床康復，肌膚回復白滑。

治療方案

李醫師指，該女子患的是濕熱型濕疹，需清熱利濕，佐以袪風，針藥齊施。

內服中藥：

清熱利濕，佐以袪風為主的中藥：例如赤小豆、黃柏 、薏仁、丹皮、黃芩等，患者持續服藥3星期。

針灸：

有清熱袪濕、止痕作用，患者針灸了1次。

同時，患者飲食須清淡， 要避免吃海鮮、家禽等發物，以免惡化。

日常護理建議

李醫師表示，濕疹患者平日還要注意以下事項：

1. 洗澡水溫度不能過熱

溫度過熱會帶走皮膚上的油脂，令皮膚變得乾燥，淋浴後塗上潤膚霜，以無香料，無刺激性為主

2. 選用純天然中藥成份潤膚膏最為理想

例如苦參膏、紫草膏、三黃洗劑。

3. 避免長時間暴曬

因為曬後肌膚會發紅，痕癢加劇，病人會忍不住去搔癢，因而拖慢治療進度。

李醫師解釋，絕大部份濕疹患者均適合針灸，除了有暈針史、服用抗凝血藥物或有凝血功能障礙的病人，以及孕婦、糖尿病患者、佩戴心臟起搏器人士、罹患感染性疾病者之外。

濕熱型濕疹食療

李醫師表示，針對濕熱型濕疹患者，她推介這款湯水：老黃瓜赤小豆土茯苓湯。

老黃瓜赤小豆土茯苓湯

功效：清熱利濕、止痕



材料：赤小豆25克、白扁豆10克、土茯苓15克、老黄瓜1條、痩肉8兩

食材作用：

赤小豆：利水解毒

白扁豆：健脾、化濕、消暑

土茯苓：清熱利濕、止癢

老黃瓜：清熱解毒、健脾祛濕

做法：

1. 用水浸泡藥材。

2. 加入瘦肉、適量水，用大火煮沸後，轉用小火煮約1至1.5小時，最後可加入少許食鹽調味。

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記者：黃泳欣