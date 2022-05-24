【工業意外】建造業總工會對維修工人被撞斃感遺憾　將向死者家屬提供支援

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青衣有道路維修工人被貨車撞倒，送院不治。詳情即看【下一頁】

香港建造業總工會今日表示深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，及提供情緒輔導及支援協助，亦即時派員到達醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。

工會指，建議在施工區域，增設足夠照明系統，讓施工工人所穿著的反光衣發揮其效用，令到道路使用者能夠看到已穿著反光衣的工人正在施工。同時，工會要求各承辦商須要提供車載式緩撞裝置的護航車輛，從而減低車輛直接撞向工人的風險。再者，工會建議箭嘴車加裝色彩鮮豔奪目的顯示屏，提醒道路使用者前面進行道路維修工程，需要減速。

工會強烈要求勞工處、路政署，即時對今次致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。工會要求路政署加強監管承建商和突擊檢查道路維修工地，遇有違例立即發出停工通知書及即時作出檢控。同時，署方對保障工人權益、特別在道路工作安全上更是責無旁貸，避免同類似事故再度發生。

根據路政署於2017年出版的《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》（第五版），每項維修工程進行前，須要為道路工程提供清楚的預先警告、為工程提供足夠的安全淨距、工作空間及防護，減低道路使用者及道路工程人員所面對的風險。同時，在行車綫封閉進行定期維修工程時，應盡可能利用這些行車綫封閉計劃，進行其他維修工程。如施工路段設有固定交通訊息顯示屏、可變車速限制標誌、行車線管制燈號或交通資訊系統，負責人應與運輸署及／或隧道營辦商安排使用有關標誌及系統，為駕駛人士提供額外警告。不使用有關標誌及系統的原因必須仔細記錄。

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責任編輯：余思嵐