【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面

▲ 新娘的型男閨密在婚宴上向她大唱情歌，新郎一路聽一路黑面。

在婚禮中有些歌曲不宜在婚禮中獻唱，否則會令一對新人尷尬。內地一名新娘獲兩名型男閨密在她的婚禮上表演，閨密當晚上台獻唱情歌，新娘深受感動爆喊，但新郎聽到歌詞後當場黑面。

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該名新娘在「抖音」平台分享了當晚婚禮的片段，影片中見到兩名身穿西裝的型男閨密上台演唱情歌，情深獻唱非常投入，新娘被感動得幾乎由頭喊到落尾。

身旁的新郎開頭都面帶笑容，可是聽到歌詞後逐漸變臉，「不管風雨再大雷電交加，都會安全送你回家……終於有他替我愛你啊！別對我，放心不下，會好的……」新郎雙手環抱胸前，面色變得愈來愈沉重。

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唱到最後說「love you」

男閨密唱到最後更說出「love you」，新郎非常尷尬地拍手，新娘望向新郎時仍然心情激動，兩人形成強烈對比。

影片在網絡上瘋傳，不少網民笑稱，「新郎看他們倆唱歌一點都不開心」、「新郎內心五味雜陳」、「新郎從肢體動作，就可以看出他心裡對這兩人的抗拒」。

▲ 3人真是好朋友。（影片截圖）

新娘澄清︰丈夫與男閨密都是好友

事後女主角出面澄清，其實丈夫與兩名男閨密都是好朋友，只是老公的性格不太愛笑，才看起來比較冷淡，並非如外界所指的呷醋。之後她再找來男閨蜜3人合唱婚禮上那首情歌，並指出幫忙拍攝影片的正是其新婚丈夫，以行動證明4人的感情相當融洽。

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責任編輯︰王明芳