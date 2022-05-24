【KKplus事件】心理學家3招安撫兒童避留陰影　忌現場討論事件

▲ 有心理學家提醒，處理不當或令小朋友留下陰影。（iStock圖片）

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議。KKplus母企凱知樂今午（24日）回應指已作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。有心理學家提醒，如發生類似的突發事件，處理不當或令小朋友留下陰影，建議家長應密切關注及安撫子女情緒，待其心情平伏，再探討事件；輔導心理學家吳芷嫣亦建議，家長可以遊戲方式協助小朋友抒發情緒，切忌不斷重複指責。

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臨床心理學家建議處理類似事件3部曲：

家長應將小朋友稍為帶離現場（帶離幾米即可），安撫其情緒

回家後密切觀察小朋友的反應及情緒，避免討論太多事件詳情

待小朋友心情平伏，與他探討事件中有何值得學習之處，避免日後再出現類似情況

臨床心理學家鄒凱詩認為，若有類似的事件再發生，如果父母同時在場，最理想的情況，是其中一位負責處理，一位負責帶子女稍為離開現場約幾米的距離，確保他沒有受傷之餘，亦要安撫其情緒：「可以話我明白你嘅情緒，話比佢聽父母正在處理。」鄒凱詩指出，小朋友未經歷過這些事件，巨大的聲響、在場人士的注視及反應都會令他感到很害怕、無助，或會表現出呆站、身體抖震、心跳加快等生理反應。

鄒凱詩分享，曾經有一名幼兒個案，在興趣班中被牆上一幅畫擲中頭部，雖身體沒有大礙，但因為受到驚嚇，未有好好處理情緒而有陰影，令他之後出現創傷後壓力症徵狀，去到其他類似的環境都感到很害怕，甚至拒絕進入。

鄒凱詩認為，父母適當地作出解說及安撫可令小朋友盡快釋懷，事件發生首一兩周要密切觀察他的情緒及反應，亦盡量避免在他面前討論事件。如果小朋友在事件發生後一兩周內出現倒退行為，例如尿床、發惡夢及怕陌生人、大聲的聲響等，父母要多作陪伴，慢慢拆解其陰影，可以由小朋友不太害怕的物件開始，慢慢接觸及面對整件事，不能太操之過急。鄒凱詩說，待小朋友心情平伏，父母可以與其探討從事件中有何得着，例如學習到冷靜地處理突發事件、父母是否太快就指責他等等，讓他明白這些經驗可以獲得人生得着。

▲ 臨床心理學家鄒凱詩。（資料圖片）

輔導心理學家吳芷嫣認為，發生突發事件，處理的黃金定律是「先回應心情、後處理事情」，家長在事件發生後要保持理性，同時照顧小朋友心情。她認為，家長事後有很多跟進處理小朋友的情緒的方法，由於幼童未必會有言語表達自己的情緒，家長可透過觀察其行為，例如是否有呆滯、不吃飯、失眠等。而家長亦可嘗試以遊戲的方式讓子女表達想法：

如果佢拎住啲玩具，將啲玩具跌嚟跌去、周圍撞，代表佢可能仲受到事件影響，家長可以喺遊戲嘅過程中，幫助佢描述出呢啲情緒，例如覺得好驚、好嬲。

吳芷嫣指出，家長之後可透過角色扮演等方式，教導小朋友日後可以如何處理事件，教導他甚麼是負責任。她強調，父母切忌「咿咿哦哦」不斷重複指責，或趁機數落子女以往做過的錯事，因小朋友在事件後已獲得教訓，應避免再加強其內疚情緒，造成二次傷害。

▲ 輔導心理學家吳芷嫣。（資料圖片）

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記者：黃悅晴