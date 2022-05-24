【救援演習】機場模擬引擎與第三跑道碰撞起火　逾350名不同機構代表參與

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機管局今日（24日）示，機場今天進行飛機事故及救援演習，為第三跑道於今年啟用作好準備。

機管局指，超過350名來自約20間機構及政府部門的代表參與演習，而HK Express為參與演習的航空公司，並由志願工作人員扮演旅客及受影響旅客的家屬。演習模擬一架載有30人的A320neo型抵港客機，在降落時突然遇上強風傾側，於修正時客機右邊引擎與第三跑道發生碰撞，然後起火。

機場北消防局人員立即響起失事警報，機管局亦即時啟動機場緊急應變中心。消防處及警務處等緊急服務單位迅速抵達現場展開滅火及救援、提供醫療、傷者運送及其他支援，行動中共派出18架消防車及 16架救護車。

局方亦稱，演習亦模擬處理死者，以及拯救受傷旅客及機組人員。傷者被送往兩間醫院，沒有受傷的旅客則送往旅客接待中心，在辦理入境和海關手續後，由機場親屬接待中心接待。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機場向來以安全為先。第三跑道將於今年投入運作，是次飛機事故及救援演習為機場同業提供寶貴機會，測試在新跑道處理緊急事故的應變能力。隨着演習順利完成，第三跑道於今年啟用的準備工作已跨越另一里程碑。

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責任編輯：余思嵐