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【產後修身】產後肚腩難收腰背痛或腹直肌分離　醫生：急於做sit up可致惡化需求醫

醫生診症室 18:44 2022/05/24

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產後6個月肚腩難收、腰背痛或是腹直肌分離症狀，醫生指不宜急於做運動，免致情況惡化。

婦女十月懷胎責任重大，分娩後更可能出現身材走樣，多了個小肚腩的困擾，若產後六個月仍是「腹肚難收」，則可能出現腹直肌分離，需要求醫檢查醫治。腹直肌分離除影響腹部肌肉功能，引致痛症，亦因肚皮璧鬆弛有礙外觀，但可透過手術改善，媽媽們大可放心。
 
腹直肌是指人體腹部中央位置，兩條垂直的肌肉群，屬核心肌肉群，負責支撐前腹軀幹。腹直肌分離較多出現在產下4公斤以上「巨B」，或胎水較多的，或曾多次懷孕的婦女身上。
 
當婦女懷孕，準媽媽的腹部肌肉會因為胎兒漸長而改變，原本左右並排的腹肌，會因為子宮需要有空間成長，令屬於核心肌群的兩條腹直肌漸被撐開、拉長和分離，出現肚皮鬆弛，多了個小肚腩的身材走樣問題。一般而言，當產後3至6個月，腹直肌分離的情況會自行合上，身材亦逐漸回復正常。
 
不過，如果婦女產後6個月仍是「腹肚難收」，小肚腩及肚皮下垂的情況未消失，便要留意，因極可能出現腹直肌分離。另一個腹直肌分離的徵狀是，患者的前腹較難發力，因腰部乏力需改由側腹和背部支撐，增加腰背痛的機會。婦女們可以留意，早上起床時是否感到腹部無力，需要不由自主地要側身起床，這正正因為腹直肌分離令前腹乏力，需側身借力才能讓身體坐起來。
 
一般而言，腹部之間的虛位若可放到2隻手指，屬於輕微的腹直肌分離；但若放到2至4隻手指便屬中度；若放到超過4隻手指則屬嚴重情况。現時可透過進行修復手術改善腹直肌分離情況，讓腹部回復舊觀，而手術後可透過訓練腹直肌，改善整體支撐能力。同時，婦女要留意術後護理，切勿進行大動作，否則可能令合上的腹直肌再分開，引致復發性的腹直肌分離。
 
不過，要留意的是，如果婦女本身患有慢性病，或曾接受其他腹部手術、或腹部留下疤痕或切口，都需由醫生依個別情況判斷是否適合進行腹直肌修復手術。
 
另外，不可不提的是，婦女不宜於產後急於進行仰臥起坐（sit up）等修身運動，否則會出現反效果。因為若婦女未確定本身是否已出現腹直肌分離下，便進行仰臥起坐，可能會令原本有機會自行合上的腹直肌無法合上，令腹直肌分離情況惡化。

因為研究發現，即使輕微的腹直肌分離，進行仰臥起坐也會令分離的情況轉差。曾有媽媽在產後很積運動卻始終無法修身，即使孩子長大了仍是腹部腫脹、肚皮下垂鬆弛，最終求醫才發現與當初急於做運動有關。

未確定本身是否已出現腹直肌分離下，便進行仰臥起坐，可能會令原本有機會自行合上的腹直肌無法合上，令腹直肌分離情況惡化。因為研究發現，即使輕微的腹直肌分離，但進行仰臥起坐會令分離的情況轉差，曾有媽媽在產後很積運動卻始終無法修身，即使孩子長大了仍是腹部腫脹、肚皮下垂鬆弛，最終求醫才發現與當初急於做運動有關。

撰文 : 陳肖龍 整形外科專科醫生

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