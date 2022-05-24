【網絡熱話】IKEA和寳蓮禪寺「抽水」　寳蓮禪寺：一定挨不跌

▲ 寶蓮禪寺分享天壇大佛圖片指「一定挨唔跌」。（寶蓮禪寺FB圖片）

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠涉事大型公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出，事件發酵後，母企凱知樂向事主一家致萬二分歉意，並已全額退款詳情。即看【下一頁】

遠在大嶼山的寳蓮禪寺今日（24日）下午亦在社交平台發帖文「抽水」，分享天壇大佛外觀現況的圖片，帖文指「上唔到大佛」、「一定挨唔跌」、「大家努力抽乾水塘水」等字眼。

有網民留言查詢有關工程完成後，大佛會否加上扶手電梯的設施，寳蓮禪寺小編在留言上回覆，指暫未有此項計劃，但會協助有需要人士到天壇大佛，更加了一句「btw有扶手電梯咪長過朗豪坊果條」，引起網民熱議，想不到寳蓮禪寺小編亦會「抽水」。

天壇大佛維修工程於去年6月啟動，第一階段的佛身翻新工作已順利完成，外圍棚架已拆卸至佛掌下的位置。第二階段包括蓮座及長樓梯改善工程會緊接進行，預計2022年中完成，期間寶蓮禪寺與天壇大佛會維持開放。

事實上，IKEA宜家家居最先在社交平台發文「抽水」，分享該店一個玻璃門書櫃產品的圖片，並在相中寫上：「「家長們放心...我固定好晒，小朋友推唔跌我㗎！」帖文又指，「唔單止我，我喺IKEA店內嘅兄弟們，只要係可以固定嘅話，我哋都固定晒。所以家長們，即管帶你哋極活躍嘅小朋友嚟啦！」，並獲不少人留言大讚「抽得靚」、「100分」、「抽得好快」等。

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實習記者：王小小