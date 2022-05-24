  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 19:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】IKEA和寳蓮禪寺「抽水」　寳蓮禪寺：一定挨不跌

社會 18:39 2022/05/24

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

寶蓮禪寺分享天壇大佛圖片指「一定挨唔跌」。（寶蓮禪寺FB圖片）

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠涉事大型公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出，事件發酵後，母企凱知樂向事主一家致萬二分歉意，並已全額退款詳情。即看【下一頁】

遠在大嶼山的寳蓮禪寺今日（24日）下午亦在社交平台發帖文「抽水」，分享天壇大佛外觀現況的圖片，帖文指「上唔到大佛」、「一定挨唔跌」、「大家努力抽乾水塘水」等字眼。

有網民留言查詢有關工程完成後，大佛會否加上扶手電梯的設施，寳蓮禪寺小編在留言上回覆，指暫未有此項計劃，但會協助有需要人士到天壇大佛，更加了一句「btw有扶手電梯咪長過朗豪坊果條」，引起網民熱議，想不到寳蓮禪寺小編亦會「抽水」。

天壇大佛維修工程於去年6月啟動，第一階段的佛身翻新工作已順利完成，外圍棚架已拆卸至佛掌下的位置。第二階段包括蓮座及長樓梯改善工程會緊接進行，預計2022年中完成，期間寶蓮禪寺與天壇大佛會維持開放。

事實上，IKEA宜家家居最先在社交平台發文「抽水」，分享該店一個玻璃門書櫃產品的圖片，並在相中寫上：「「家長們放心...我固定好晒，小朋友推唔跌我㗎！」帖文又指，「唔單止我，我喺IKEA店內嘅兄弟們，只要係可以固定嘅話，我哋都固定晒。所以家長們，即管帶你哋極活躍嘅小朋友嚟啦！」，並獲不少人留言大讚「抽得靚」、「100分」、「抽得好快」等。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小

相關文章

【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況　出事位置加設圍欄
今日 13:20
【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況　出事位置加設圍欄
【天線得得B】KKplus母企凱知樂：向事主一家致萬二分歉意　並已全額退款
今日 16:55
【天線得得B】KKplus母企凱知樂：向事主一家致萬二分歉意　並已全額退款
【網路熱議】KK PLUS爆公關災難惹公憤　FB吸逾2萬人派嬲忽刪澄清聲明
今日 11:07
【網路熱議】KK PLUS爆公關災難惹公憤　FB吸逾2萬人派嬲忽刪澄清聲明
【公關災難】天線得得B粉碎案為KK PLUS失誤？　1.8米高模型原放圍欄內有職員看守
今日 12:00
【公關災難】天線得得B粉碎案為KK PLUS失誤？　1.8米高模型原放圍欄內有職員看守
【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回
今日 11:30
【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回

你可能感興趣

【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況　出事位置加設圍欄
今日 13:20
【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況　出事位置加設圍欄
【天線得得B】KKplus母企凱知樂：向事主一家致萬二分歉意　並已全額退款
今日 16:55
【天線得得B】KKplus母企凱知樂：向事主一家致萬二分歉意　並已全額退款
【網路熱議】KK PLUS爆公關災難惹公憤　FB吸逾2萬人派嬲忽刪澄清聲明
今日 11:07
【網路熱議】KK PLUS爆公關災難惹公憤　FB吸逾2萬人派嬲忽刪澄清聲明
大嶼山 工程 玩具 網絡熱話 IKEA 天壇大佛 商場 旺角 社交平台 朗豪坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光
13:11 2022/05/23
【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光